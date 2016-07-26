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樓市走勢｜買家追低水！轉戰元朗二三線屋苑
4 小時前
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樓市走勢｜買家追低水！轉戰元朗二三線屋苑
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蝶翠峰現時約有30個單位放售，叫價由650萬元起。(資料圖片)

受惠屯馬綫全線開通，刺激元朗區二手成交增加，一線屋苑如YOHO系列平盤買少見少，買家加快轉戰二三線屋苑，尋覓低水放盤，其中兩房單位受追捧。

蝶翠峰呎價撲1.3

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，蝶翠峰10座中低層F室，實用面積約482方呎，屬兩房間隔，望向北街景。最初開價638萬元，經議價後減價18萬元或近3%，至620萬元沽出，折合實用面積呎價約12,863元。

據悉，原業主於2016年4月以380萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約240萬元，物業期內升值約63%。黃永全補充，蝶翠峰現時約有30個單位放售，叫價由650萬元起。

上車客議價12萬入市原築

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，原築7月份錄得3宗成交，包括2座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔。原叫價680萬元，議價後共減價12萬元，以668萬元成交，折合實用呎價約13,802元。

買家為上車客，見樓市熾熱，市場利好因素較多，預計樓價易升難跌，故加快入市，鍾情上址四正實用，裝修企理，議價後即拍板入市。原業主於2008年3月以169.44萬元買入單位，持貨13年轉售，帳面獲利498.56萬元或近3倍。

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原築7月份錄得3宗成交。(資料圖片)

爾巒連平台戶近700萬轉手

王勤學續指，爾巒茵娜大道5座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，附連約32方呎平台。原叫價700萬元，議價後獲用家以699.8萬元承接，折合實用呎價約14,340元。

原業主於2014年3月以479.1萬元一手買入單位，持貨7年轉售，帳面賺220.7萬元，單位期內升值約46%。爾巒7月錄得6宗成交，三房及四房成交佔多，兩房戶僅佔1宗，平均實用呎價約12,170元。

溱柏園景兩房SSD期滿即沽

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，元朗溱柏7座中層E室，實用面積約616方呎，屬兩房連儲物室間隔，向東南，望園景。原開價765萬元，經議價後減價25萬元或約3.3%，至740萬元易主，折合實用面積呎價約12,013元。

據悉，原業主於2018年2月以650萬元購入上述單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約90萬元，物業期內升值約14%。溱柏7月錄13宗二手成交個案，屋苑現時約有30個單位放售，叫價由450萬元起。

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溱柏現時約有30個單位放售，叫價由450萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜買家追低水！轉戰元朗二三線屋苑-278348
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