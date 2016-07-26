樓市走勢｜買家零議價接貨！最貴2310萬連車位成交

本港樓價持續走高，貼市價放盤極速被市場消化，業主議價空間收窄，甚至「企硬」叫價，買家為免錯失心儀單位，促成市場出現多宗「零議價」成交個案。
新元朗中心本月速錄5宗成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心本月已錄得5宗成交，包括2座高層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價732萬元放售，成功零議價沽出，折合實用呎價約15,093元。
王勤學指，單位內櫳企理，景致開揚，吸引一名上車客爽快承接。原業主於1996年12月以256萬元購入單位，現沽出帳面獲利476萬元或約1.9倍。
銀湖．天峰三房逾5年升值46%
馬鞍山區內配套發展成熟，鐵路沿線屋苑放盤備受買家歡迎。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓指，銀湖．天峰3座中層D室，實用面積約798方呎，三房兩廳間隔，座向西北望海景。單位放盤兩個月，獲買家「零議價」以1,300萬元承接，實用面積呎價約16,291元。
據了解，原業主於2015年12月購入單位，當時作價888萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面賺412萬元或約46%離場。
麗豪閣高層山海景戶雙破頂易手
中原地產西寶城分行高級分行經理何嘉業透露，麗豪閣A座高層1室，實用面積約692方呎，原則三房套間隔，後改成一房間隔，坐享開揚山景及維港海景，零議價以1,880萬元易手，折合平均實用呎價約27,168元，創同類單位成交價及呎價新高。
何嘉業指，買家屬用家，鍾情單位同時具備山海景觀。原業主於2012年以1,260萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利620萬元，單位期內升值約49%。
峻弦高層三房套連車位成交
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，牛池灣峻弦5座高層B室，實用面積約1,040平方呎，三房套兩廳連工人房間隔，座向西南，外望景觀開揚，成功「零議價」以2,310萬元連車位售出，實用面積呎價約22,212元。
據了解，原業主於2011年以1,330萬元不連車位購入單位，持貨10年至今易手，帳面獲利甚豐離場。
相關新聞：屯門兩房｜投資者睇好前景零議價入市 換樓客承接移民盤
相關新聞：樓市新聞｜業主態度硬淨！元朗兩房現零議價及新高成交