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樓市走勢｜買家驚高追！西九四小龍本月成交按月跌一半
1 小時前
樓市走勢｜買家驚高追！西九四小龍本月成交按月跌一半
樓價高位橫行，業主態度普遍強硬，「筍盤」減少，買家觀望態度濃厚。中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月至今錄得11宗成交，相比上月同期的21宗，減少一半。買家議價難度增加，部份更對高追入市較猶疑，甚至轉向其它地區覓盤再作比較，導致近期成交明顯減速。
碧海藍天1座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享開揚市景。最初開價950萬元，隨著市況轉旺，業主逐步調高叫價，最終以975萬元沽出，折合實用呎價約19,118元。原業主於2010年8月以420萬元購入單位，是次轉手帳面獲利555萬元或約1.3倍離場。
歐陽振邦指，碧海藍天本月暫錄得4宗成交，平均實用呎價約19,200元。
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泓景臺兩房放盤一日即租出
至於「四小龍」租務表現卻不俗，泓景臺有兩房單位放盤一日即獲承租。利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌稱，單位為7座低層E室，實用面積約478方呎，採兩房間隔，外望內園景。原叫租18,800元，經議價後減價500元或約2.7%，以18,300元租出，折合實用面積呎租約38.3元。
據悉，業主於2004年3月以約218萬元購入單位，現租出可享租金回報率約10厘。李啟昌續稱，泓景臺入場月租由18,000元起。
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