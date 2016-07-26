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樓市走勢｜買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%
1 小時前
樓市走勢｜買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%
近年本港湧現大量實用面積不足200方呎俗稱「納米樓」的樓盤，由於入場價低，吸引「將貨就價」的上車客或計劃收租的投資者，本來叫座力不俗；但如今形勢逆轉，市場接連出現蝕讓個案，有業主持貨滿3年額外印花稅(SSD)期後即沽貨，但要損手離場，幅度更超過10%。
尚譽開放式海景500萬易手
北角尚譽連續兩個月錄得蝕讓個案，中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，尚譽高層E室，實用面積約198方呎，開放式間隔，可望海景，以500萬元易手，折合平均實用呎價約25,253元。
買家屬於用家，鍾情物業樓齡新，加上看好附近皇都戲院大廈重建發展潛力。原業主於2018年6月以570萬元買入單位，持貨3年，帳面已蝕70萬元，單位期內貶值約12.3%，若計及佣金等雜費，恐損手幅度更大。
翻查資料，尚譽上月一個中層實用面積193方呎的開放式單位，以450萬元成交，原業主於2017年6月以484萬元購入單位投資，持貨4年帳面蝕34萬元離場，實用面積呎價約23,316元，屬市價水平。
嵐山181方呎開放式戶上月蝕走
新界區納米樓亦難逃蝕讓命運。市場消息稱，大埔嵐山上月中低層實用面積約181方呎開放式單位，原叫價348萬元，但原業主見市場交投轉靜，最終減價9萬元，至339萬元售出，呎價約18,729元。
以原業主2018年以約346.8萬元買入價計，現轉手帳面蝕約7.8萬元，單位約3年多貶值2.3%。若計及佣金等雜費，料實蝕逾20萬元。
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