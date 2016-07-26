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樓市走勢｜超級低水！港島兩房實呎唔駛1.1萬
1 小時前
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樓市走勢｜超級低水！港島兩房實呎唔駛1.1萬
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樂翠臺兩房638萬元獲用家承接。(互聯網)

能夠實用呎價不足1.1萬元進駐港島兩房？中原杏花邨第二分行副分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣樂翠臺環境清淨，間隔四正實用，附近有多條巴士線前往銅鑼灣、灣仔、中環等商業中心，十分方便。

樂翠臺3座高層G室，實用面積約590方呎，兩房則王間隔，向東南，望開揚山景，以638萬元易手，折合平均實用呎價約10,814元。買家屬於用家，鍾情單位間隔實用，加上主人房大，可改成三房單位。原業主於2010年以268萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利370萬元或近1.4倍。

用家承接灣仔附靚裝兩房

同樣「6球」水平亦可買入灣仔區兩房，但由於單位面積較小，令實用呎價拉高至逾2萬元。中原地產灣仔嘉薈軒分行分行經理潘重允稱，聯利大廈中層B室，實用面積約324方呎，兩房間隔，望開揚樓景，以650萬元沽出，折合平均實用呎價約20,062元。買家屬於用家，鍾情單位間隔實用，附有靚裝修。原業主於2006年以155萬元買入單位，持貨15年，帳面賺495萬元或近3.2倍離場。

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聯利大廈兩房15年升值約3.2倍。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜超級低水！港島兩房實呎唔駛1-1萬-281535
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