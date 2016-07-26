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樓市走勢｜連車位二手交投活躍 最平750萬成交
2 小時前
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樓市走勢｜連車位二手交投活躍 最平750萬成交
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新峰花園原業主早於1998年1月以398萬元購入兩房套連車位。(蘇文傑攝)

市場錄得多宗連車位的二手成交個案，當中最平750萬有交易，最貴為北角三房連車位以1,500萬元易手。

新峰花園業主賺價約88%離場

世紀21柏宇地產營業董事黃學宇表示，大埔新峰花園26座低層D室，實用面積約647方呎，兩房套間隔，以750萬元連一個車位易手，實用面積呎價約11,592元。據了解，原業主早於1998年1月購入單位連車位，當時作價398萬元，持貨23年至今沽售，帳面獲利352萬元，單位期內升值約88%。

碧濤花園放盤近一年減價沽

世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍指，沙田碧濤花園翠柏閣高層E室，實用面積約773方呎，屬三房套間隔，座向東南望山景。物業放盤近一年，原開價960萬元連車位，減價30萬元，以930萬元沽出，實用面積呎價約12,031元。據了解，原業主於2009年9月以388萬元購入單位，持貨12年至今沽售，帳面賺542萬元，單位期內升值約1.4倍。

亞皆老街寶雲閣三房1245萬連車位易手

中原地產九龍豪宅高級分區經理馬肇堅稱，亞皆老街寶雲閣5座中層A室，實用面積約815方呎，三房套房間隔，享開揚都市景，以1,245萬元連車位成交，折合實用呎價約15,276元。新買家鍾情單位間隔房大廳大，且擁名校網，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於2000年7月以368萬元連車位購入上址，是次轉手帳面大賺877萬元或約2.4倍離場。

康德大廈獲用家連車位承接

中原地產北角柏蔚山分行高級分區營業經理施長達透露，北角康德大廈高層4室，實用面積約962方呎，三房間隔，望山景，以1,500萬元將單位連車位易手，折合平均實用呎價約15,593元。買家屬用家，鍾情單位附有靚裝修，位於半山地段但呎價相對低水。原業主於2008年以800萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利700萬元或約87.5%。

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碧濤花園放盤近一年減價30萬元沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜連車位二手交投活躍-最平750萬成交-283593
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