Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市走勢｜長情業主紛紛套現先！市區大型屋苑錄成交
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手長情業主止賺套現市區大型屋苑太古城黃埔花園減價杏花邨用家美孚新邨
樓市走勢｜長情業主紛紛套現先！市區大型屋苑錄成交
news-images
太古城錄得11月錄得第3宗成交。(資料圖片)

市區大型屋苑向來備受買家追捧，近期就有部分長情業主出貨，當中持貨最長達39年。

太古城兩房則王725萬成交

中原地產太古城區域營業經理莊素娟表示，太古城錄得11月錄得第3宗成交，單位為太古城南山閣中低層C室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，向南，望花園景，附有普通裝修，以725萬元易手，折合平均實用呎價約12,457元。

原業主於1982年8月以52.5萬元買入單位，持貨39年，帳面獲利672.5萬元，單位期內升值約12.8倍。

黃埔花園打破悶局

中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸指，近月一手新盤排隊開售，搶盡市場焦點，令二手交投明顯放慢，黃埔花園日前終打破悶局，錄本月首宗成交。

黃埔花園2期9座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，座向東北方，享球場景，放盤多時，上一口價為740萬元，最新以733萬元成交，折合實用呎價約18,843元。

據悉，原業主早於1991年2月僅以91.5萬元買入單位，持貨30年，現沽貨帳面大賺641.5萬元或約7倍離場。

news-images
黃埔花園錄本月首宗成交，兩房以733萬元成交。(林俊源攝)

杏花邨高層兩房減32萬易手

世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘透露，杏花邨5座高層04室，實用面積約475方呎，屬兩房間隔，座向西北，外望內街及園景。原叫價860萬元，放盤約10日，減價32萬元或約3.7%，獲用家以828萬元承接，實用面積呎價約17,432元，屬市價成交。

據了解，原業主於2001年7月以205萬元購入單位，持貨20年至今將單位轉手，帳面獲利623萬元，單位期內升值約3倍。

美孚新邨「沙士貨」升值逾5

利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達C組高級聯席董事林冠宏稱，美孚新邨百老匯街33號高層A室，實用面積約869方呎，採三房間隔，外望內街景觀，以1,065萬獲區內業主承接，折合實用面積呎價約12,255元。

據悉，原業主於2003年9月以約176萬元購入單位，持貨約18年，現轉手帳面賺約889萬元，物業期內升值約5.1倍。林冠宏補充，屋苑本月暫錄8宗二手成交，放盤最低叫價由588萬元起。

樓市新聞：

上車好選宅！新界兩房減價盤

買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%

兩個月內再破頂！將軍澳高層兩房售1090萬

沙田現二手減價潮 最勁劈價12%！

四小龍本月交投靜 兩房業主減價吸客

上車客熱捧元朗盤 358萬有交易！

千萬以下三房特集！772方呎有海景及企裝

孝子為父親尋覓安居之所 630萬買九龍兩房

news-images
美孚新邨本月暫錄8宗二手成交，放盤最低叫價由588萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜長情業主紛紛套現先！市區大型屋苑錄成交-292494
#Hashtags
樓市樓價二手長情業主止賺套現市區大型屋苑太古城黃埔花園減價杏花邨用家美孚新邨

樓市走勢｜上車好選宅！新界兩房減價盤

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜上車好選宅！新界兩房減價盤
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多