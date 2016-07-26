樓市走勢｜長情業主紛紛套現先！市區大型屋苑錄成交

市區大型屋苑向來備受買家追捧，近期就有部分長情業主出貨，當中持貨最長達39年。
太古城兩房則王725萬成交
中原地產太古城區域營業經理莊素娟表示，太古城錄得11月錄得第3宗成交，單位為太古城南山閣中低層C室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，向南，望花園景，附有普通裝修，以725萬元易手，折合平均實用呎價約12,457元。
原業主於1982年8月以52.5萬元買入單位，持貨39年，帳面獲利672.5萬元，單位期內升值約12.8倍。
黃埔花園打破悶局
中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸指，近月一手新盤排隊開售，搶盡市場焦點，令二手交投明顯放慢，黃埔花園日前終打破悶局，錄本月首宗成交。
黃埔花園2期9座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，座向東北方，享球場景，放盤多時，上一口價為740萬元，最新以733萬元成交，折合實用呎價約18,843元。
據悉，原業主早於1991年2月僅以91.5萬元買入單位，持貨30年，現沽貨帳面大賺641.5萬元或約7倍離場。
杏花邨高層兩房減32萬易手
世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘透露，杏花邨5座高層04室，實用面積約475方呎，屬兩房間隔，座向西北，外望內街及園景。原叫價860萬元，放盤約10日，減價32萬元或約3.7%，獲用家以828萬元承接，實用面積呎價約17,432元，屬市價成交。
據了解，原業主於2001年7月以205萬元購入單位，持貨20年至今將單位轉手，帳面獲利623萬元，單位期內升值約3倍。
美孚新邨「沙士貨」升值逾5倍
利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達C組高級聯席董事林冠宏稱，美孚新邨百老匯街33號高層A室，實用面積約869方呎，採三房間隔，外望內街景觀，以1,065萬獲區內業主承接，折合實用面積呎價約12,255元。
據悉，原業主於2003年9月以約176萬元購入單位，持貨約18年，現轉手帳面賺約889萬元，物業期內升值約5.1倍。林冠宏補充，屋苑本月暫錄8宗二手成交，放盤最低叫價由588萬元起。