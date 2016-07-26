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樓市走勢｜青衣本月二手回勇 按月增逾60%
2 小時前
樓市走勢｜青衣本月二手回勇 按月增逾60%
中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟表示，本月新盤市場氣氛熾熱，帶動二手交投亦回勇。過去三日青衣區連錄14宗二手買賣成交，令本月成交量急增至18宗，較上月同期增加逾60%。
青泰苑C座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔。由於單位享海景及有裝修，加上青衣交通及起居生活方便，吸引一名上車客睇樓後立即洽購，自由市場叫價598萬元，最終減價15萬元或約2.5%，以583萬元成交，折合實用呎價約14,539元。原業主於2010年9月以自由市場價190萬元購入單位，持貨約11年，帳面獲利393萬元，單位期內升值約2.1倍。
灝景灣高層三房1592.8萬易手
利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添指，灝景灣5座高層B室單位，實用面積約849方呎，採三房套連儲物室間隔，以1,592.8萬元獲外區客承接，折合實用面積呎價約18,761元。據了解，原業主於2000年10月以約480萬元購入單位，持貨至今近21年，現轉手帳面賺約1,112.8萬元或2.3倍離場。
彭錦添補充，屋苑現時有約52個二手盤源提供，叫價由865萬元起。
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