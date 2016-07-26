樓市走勢｜馬鞍山沙田兩房現減價潮 三個月劈近1球

個別業主願調整價錢，即成功吸客承接，馬鞍山及沙田區均出現兩房減價交投，當中有放盤三個月減近百萬元易手。
迎濤灣高層減至825萬轉手
世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎濤灣A座高層G室，實用面積約515方呎，兩房兩廳間隔。單位放盤三個月，原叫價920萬元，其後調整至825萬元沽出，累減95萬元或約10.3%，實用面積呎價約16,019元。
據了解，原業主於2010年12月購入單位，當時作價330萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利495萬元，單位期內升值約1.5倍。
海柏花園低層滿3年即沽
世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧指，馬鞍山海柏花園5座低層E室，實用面積約388方呎，兩房兩廳間隔。同樣放盤三個月，原叫價758萬元，終減價53萬元或約7%，以705萬元沽出，實用面積呎價約18,170元。
據了解，原業主於2018年7月購入單位，當時作價600萬元，持貨3年多至今沽售，帳面賺105萬元或約18%離場。
沙田第一城高層減價45萬
至於沙田籃籌屋苑成交不斷，世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩透露，沙田第一城40座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，座向東北。原叫價608萬元，放盤三個月，累減45萬元或約7.4%，以563萬元易手，實用面積呎價約19,824元。
據了解，原業主於2012年6月購入單位，當時作價262萬元，持貨9年至今轉售，帳面獲利301萬元離場，單位期內升值約1倍。
低層3年轉手料「明賺實蝕」
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，沙田第一城41座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔。單位放盤一年，原開價590萬元，最後減價42萬元或約7.1%，以548萬元成交，實用面積呎價約19,296元。
據了解，原業主於2018年10月購入單位，當時作價528萬元，持貨3年至今沽售，帳面僅賺20萬元或近4%；若計及佣金等雜費，料需「明賺實蝕」離場。
28年長情業主帳賺3.2倍離場
世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城10座中層C室，實用面積約327方呎，屬兩房間隔，座向東北。原叫價610萬元，放盤一個月，減價18萬元或約3%，以592萬元易手，實用面積呎價約18,104元。
據了解，原業主早於1993年8月購入單位，當時作價143萬元，持貨28年至今轉售，帳面獲利449萬元或約3.1倍離場。
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