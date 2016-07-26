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樓市走勢｜馬鞍山連錄減價成交 有業主帳賺近千萬！
1 小時前
樓市走勢｜馬鞍山連錄減價成交 有業主帳賺近千萬！
馬鞍山區內配套發展成熟，屋苑放盤備受買家歡迎。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，迎海22座高層C室，實用面積約489方呎，兩房兩廳間隔，座向東南，望開揚景觀。單位放盤一個半月，原叫價910萬元，累減22萬元後，至888萬元沽出，實用面積呎價約18,160元。據了解，原業主於2014年10月購入上址，當時作價638萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利250萬元或約39%離場。
嘉華星濤灣三房原業主獲利近千萬離場
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯稱，嘉華星濤灣2座低層E室，實用面積約811方呎，三房兩廳間隔，座向西北方，望海景。原叫價1,300萬元，最終以1,290萬元成交，實用面積呎價約15,906元。據了解，原業主於2003年1月以299萬元購入單位，持貨18年至今沽售，帳面大賺991萬元，單位期內升值約3.3倍。
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