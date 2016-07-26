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樓市走勢｜1200萬內三房！首置客議價百萬 颱風後即簽約
8 小時前
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樓市樓價二手1200萬三房首置客議價減價百萬颱風簽約東涌映灣園圓規八號風球上水奕翠園馬鞍山嵐岸銀湖．天峰
樓市走勢｜1200萬內三房！首置客議價百萬 颱風後即簽約
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映灣園三房套3年升值約11%。(資料圖片)

樓市氣氛反覆向好，買家積極於市場覓盤入市，當中1,200萬元內的三房放盤備受追捧，有用家於颱風「圓規」逐步遠離本港，八號風球除下隨即簽約入市。

東涌池園景減百萬成交

中原地產藍天海岸第一分行高級資深分區營業經理蔡華航表示，東涌映灣園8座低層A室，實用面積約891方呎，三房套房間隔，享內園及泳池景為主，可眺少海景。原業主於今年7月以1,150萬元放盤，期後多次下調叫價，最新叫價1,070萬元，獲首置客洽購，最終再減20萬元，至1,050萬元沽出，累減100萬元或近9%，折合實用呎價約11,785元。

買家睇樓多月，見《施政報告》後市況趨向明朗，樓市交投氣氛回升，遂加快入市，見上址條件合意，便於颱風「圓規」逐步遠離本港，八號風球除下隨即簽約入市，打算自用。原業主於2018年8月以950萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面賺100萬元或約11%離場。

上水高層呎售1.13

中原地產上水中心分行區域營業經理區國健稱，上水奕翠園本月暫錄約1宗成交，屋苑6座高層E室，實用面積約1,022方呎，三房連套房間隔。原開價約1,200萬元，議價後以1,155萬元獲用家承接，累減45萬元或約3.8%，實用面積平均呎價約11,301元。

新買家見單位少有放盤，交通方便，購入單位作自住用途。據了解，原業主於1995年以420萬元購入單位，是次沽出帳面賺約735萬元或1.75倍離場。

馬鞍山中層1000萬易手

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山嵐岸2座中層C室，實用面積約794方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，實用平均呎價約12,594元。

原業主於2014年以710萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約290萬元或41%離場。

銀湖．天峰高層4年多升值22%

同區銀湖．天峰亦錄交投，世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強透露，單位為8座高層E室，實用面積約689方呎，屬三房套間隔，座向西南享山海雙景。單位放盤兩星期，原叫價1,200萬元，終以1,180萬元沽出，實用面積呎價約17,126元。

據了解，原業主於2017年6月購入單位，當時作價968萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利212萬元或約22%離場。

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馬鞍山區連錄兩宗三房成交，包括銀湖．天峰。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜1200萬內三房！首置客議價百萬-颱風後即簽約-288917
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