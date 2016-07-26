樓市走勢｜1200萬內三房！首置客議價百萬 颱風後即簽約

樓市氣氛反覆向好，買家積極於市場覓盤入市，當中1,200萬元內的三房放盤備受追捧，有用家於颱風「圓規」逐步遠離本港，八號風球除下隨即簽約入市。
東涌池園景減百萬成交
中原地產藍天海岸第一分行高級資深分區營業經理蔡華航表示，東涌映灣園8座低層A室，實用面積約891方呎，三房套房間隔，享內園及泳池景為主，可眺少海景。原業主於今年7月以1,150萬元放盤，期後多次下調叫價，最新叫價1,070萬元，獲首置客洽購，最終再減20萬元，至1,050萬元沽出，累減100萬元或近9%，折合實用呎價約11,785元。
買家睇樓多月，見《施政報告》後市況趨向明朗，樓市交投氣氛回升，遂加快入市，見上址條件合意，便於颱風「圓規」逐步遠離本港，八號風球除下隨即簽約入市，打算自用。原業主於2018年8月以950萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面賺100萬元或約11%離場。
上水高層呎售1.13萬
中原地產上水中心分行區域營業經理區國健稱，上水奕翠園本月暫錄約1宗成交，屋苑6座高層E室，實用面積約1,022方呎，三房連套房間隔。原開價約1,200萬元，議價後以1,155萬元獲用家承接，累減45萬元或約3.8%，實用面積平均呎價約11,301元。
新買家見單位少有放盤，交通方便，購入單位作自住用途。據了解，原業主於1995年以420萬元購入單位，是次沽出帳面賺約735萬元或1.75倍離場。
馬鞍山中層1000萬易手
中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山嵐岸2座中層C室，實用面積約794方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，實用平均呎價約12,594元。
原業主於2014年以710萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約290萬元或41%離場。
銀湖．天峰高層4年多升值22%
同區銀湖．天峰亦錄交投，世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強透露，單位為8座高層E室，實用面積約689方呎，屬三房套間隔，座向西南享山海雙景。單位放盤兩星期，原叫價1,200萬元，終以1,180萬元沽出，實用面積呎價約17,126元。
據了解，原業主於2017年6月購入單位，當時作價968萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利212萬元或約22%離場。
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