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樓市走勢｜1280萬購港島三房 俾多35萬有海景四房！
1 小時前
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樓市走勢｜1280萬購港島三房 俾多35萬有海景四房！
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康怡花園現暫有200個二手盤源提供，最低入場價由690萬元起。(資料圖片)

港島區大單位放盤受買家追捧，當中兩大藍籌屋苑康怡花園及杏花錄各有成交。

康怡花園三房套呎售約1.87

利嘉閣地產皇牌屋苑康怡花園分行高級經理陳家豪表示，鰂魚涌康怡花園G座中層1室，實用面積約685方呎，三房套間隔，以1,280萬元成交，折合實用面積呎價約18,686元。據悉，原業主於2009年8月以約555萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約725萬元，物業期內升值約1.3倍。陳家豪補充，康怡花園本月暫錄13宗二手成交，現暫有200個二手盤源提供，最低入場價由690萬元起。

用家承接杏花邨

若有多35萬元預算，可以買入面積大約141方呎兼享海景的四房單位。中原地產杏花邨、藍灣半島、筲箕灣及柴灣高級資深區域營業董事黎妙蘭透露，杏花邨46座極低層1室，實用面積約826方呎，四房套間隔，坐享園景及海景，獲用家以1,315萬元承接，折合平均實用呎價約15,920元。原業主於2005年以455萬元買入單位，持貨16年，帳面賺860萬元或近1.9倍。

維多利中心頂層煙花海景戶2150萬沽

至於單位擁有維港煙花海景，成交價突破2,000萬元水平。中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南稱，維多利中心頂層不連天台單位，實用面積約1,031方呎，三房間隔，坐享維港煙花海景，以2,150萬元易主，折合平均實用呎價約20,854元。原業主於1996年7月以655萬元買入單位，持貨25年，帳面大賺1,495萬元或近2.3倍離場。

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用家以1,315萬元承接杏花邨海景四房套。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜1280萬購港島三房-俾多35萬有海景四房！-282100
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