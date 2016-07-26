樓市走勢｜1500萬內三房熱賣！呢區買到近900方呎

今日新一份《施政報告》出爐，二手市場錄得多宗1,500萬元以內的三房成交，分別位於港島及新界區，當中最大單位實用面積近900方呎。
丹拿花園中層10年升值92%
世紀21日昇地產聯席營業董事陳卓峰表示，北角丹拿花園4座中層A室，實用面積約654方呎，三房套間隔，以1,228萬元沽出，實用面積呎價約18,777元。
據了解，原業主於2011年1月購入單位，當時作價638萬元，持貨10年至今沽售，帳面獲利590萬元，單位期內升值約92%。
Yoho Midtown中層SSD期滿即售
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，元朗Yoho Midtown 6座中層D室，實用面積約898方呎，屬三房套連儲物室及工人套間隔，外望向東山景。原叫價1,300萬元，經議價後減價10萬元，至1,290萬元成交，折合實用面積呎價約14,365元。
據悉，原業主於2018年8月以1,200萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約90萬元或7.5%。黃永全補充，屋苑現約有50個單位放售，叫價由850萬元起。
杏花邨特色戶勁劈247萬成交
中原杏花邨第二分行副分區營業經理鄭俊輝透露，杏花邨7座複式連平台特色戶，實用面積約839方呎，複式三房兩廁間隔，連約115方呎平台，望開揚山景。業主5月開始放盤，叫價1,650萬元，隨著股市波動，市況轉淡，加上打算離港，最終累減247萬元或約15%，以1,403萬元易手，折合平均實用呎價約16,722元。
買家屬於區內換樓客，鍾情此單位為區內罕有複式單位，更附有平台，見單位價錢吸引，機不可失，即迅速拍板入市。原業主於2005年以558萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利845萬元或約1.5倍離場。
換樓客購灝景灣全海景三房套
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣盈翠半島分行高級市務經理何億儂稱，青衣灝景灣7座高層G室，實用面積約850方呎，採三房套連儲物室間隔，享全海景。原開價1,560萬元，及後累減約110萬元或7%，以1,450萬元售出，折合實用面積呎價約17,059元。
買家近期增添家庭成員，需要更大的空間，因此有換樓計劃，比較過青衣南及青衣北樓盤，終鎖定目標決定入手上述屋苑之樓王全海景單位。據悉，原業主於2000年1月以約503.7萬元購入單位，持貨約21年，現轉手帳面賺約946.3萬元或近1.9倍。至於灝景灣現時約有32個單位放售，叫價由850萬元起。
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