地產
樓市走勢｜1500萬預算 揀九龍塘三房定將軍澳四房？
3 小時前
樓市走勢｜1500萬預算 揀九龍塘三房定將軍澳四房？
假如你有1,500萬元的預算，會選擇三房定四房單位呢？市場最新錄得九龍塘及將軍澳成交。
換樓客承接又一居三房則王
中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝表示，又一居8座中層B室，實用面積約657方呎，三房套房間隔，座向東南，屬屋苑三房則王，以1,430萬元成交，折合實用呎價約21,766元。新買家為同區換樓客，早前沽出自住物業後即積極睇樓，鍾情上址景觀三面單邊開揚，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2005年以539萬元購入單位，持貨16年一直作收租用途，直至近日租客搬出才決定放售單位，現轉手帳面獲利891萬元或近1.7倍離場。
城中駅四房1468萬易手
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳都會駅2期城中駅8座中低層B室，實用面積約894方呎，採四房套房間隔，另設儲物房，單位座向東南方，享清靜內園景，以1,468萬元易手，折合實用呎價約16,421元。據了解，原業主於2011年9月以753萬元買入單位，持貨快將10年，現沽貨帳面賺715萬元或約95%離場。
樓市新聞：林鄭PLAN｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景
和富中心高層呎價達1.9萬
若預算多少少，更可進駐港島區三房。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀透露，北角和富中心12A座高層B室，實用面積約826方呎，三房間隔，座向西面，望園景，獲區外換樓客以約1,570萬元承接，實用面積呎價約19,007元，屬市價水平。據了解，原業主於2017年2月以1,268萬元購入單位自住，持貨4年至今沽出，帳面獲利302萬元，單位期內升值約24%。
樓市新聞：將軍澳再現破頂！康城一房賣815萬
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜1500萬預算-揀九龍塘三房定將軍澳四房？-281125