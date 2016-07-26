地產
樓市走勢｜3字頭入市！元朗細單位熱搶
17 小時前
樓市走勢｜3字頭入市！元朗細單位熱搶
剛性需求龐大，樓價指數新近已破頂，加上新盤市場趨旺，刺激買家加快入市步伐，當中元朗「3字頭」細單位放盤搶手，兩日連錄2宗成交。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，尚悅．方入伙只有兩年，樓齡新，且全屬開放式及一房細戶，故放盤十分搶手，本月暫錄得3宗成交，當中2宗屬樓價低於400萬元的開放式單位成交，實用呎價達1.7萬元。
尚悅．方高層B室，實用面積約211方呎，開放式間隔。原叫價370萬元，議價後以360萬元沽出，折合實用呎價約17,062元。原業主於2017年12月以331.4萬元一手買入單位，現沽出單位帳面獲利28.6萬元或近9%。
就在上址售出翌日，樓下中層同室單位，實用面積同為約211方呎及開放式間隔，最終減價15萬元，以360萬元易手，實用呎價約17,062元。原業主於2017年12月以322.4萬元一手買入單位，持貨3年半，帳面賺37.6萬元或約12%。
王勤學補充，尚悅．方屬單幢物業，僅提供63伙，放盤有限，現時開放式戶放盤只有3個，最平叫價365萬元，屬低層單位。
相關新聞：元朗二三線盤熱賣 兩房403萬有交易
Yoho Town兩房減價11萬易主
同區大型屋苑錄得議價成交，利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，Yoho Town 6座低層E室，實用面積約432方呎，屬兩房間隔，外望向東山景。原開價739萬元，經議價後減價11萬元，至728萬元成交，折合實用面積呎價約16,852元。據悉，原業主於2004年7月以160.9萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面獲利約567.1萬元，物業期內升值約3.5倍。黃永全續指，Yoho Town現時約有40個單位放售，叫價由680萬元起。
相關新聞：三房樓價｜馬鞍山高層減價1球！荃灣海景呎售1.3萬
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜3字頭入市！元朗細單位熱搶-280563