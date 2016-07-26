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樓市走勢｜3屋苑零議價成交 四小龍兩房賣近千萬！
20 分前
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樓市走勢｜3屋苑零議價成交 四小龍兩房賣近千萬！
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泓景臺現時約有80個單位放售，叫價由840萬元起。(資料圖片)

三區屋苑錄得零議價成交，當中西九四小龍有兩房單位造價逼近千萬元，亦有換樓客鍾情該區未來發展入市。

泓景臺極高層業主不設議價空間

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁稱，長沙灣泓景臺7座極高層E室，實用面積約516方呎，採兩房間隔，外望可享山景及海景，以980萬元零議價沽出，折合實用面積呎價約18,992元。

邱家仁補充，是次成交業主不設議價空間。據悉，原業主於2012年10月以約586萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約394萬元或約67%。至於屋苑本月至今累錄3宗二手成交，現時約有80個單位放售，叫價由840萬元起。

新港城低層3年帳賺67萬離場

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山新港城D座低層01室，實用面積約490方呎，三房兩廳間隔，座向東南。單位放盤兩星期，獲買家「零議價」以810萬元承接，實用面積呎價約16,531元。據了解，原業主於2018年5月購入單位，當時作價743萬元，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面賺67萬元或約9%離場。

換樓客600萬購尚城

中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮指，洪水橋尚城8座高層A室，實用面積約523方呎，兩房間隔，現仍有租客，不設睇樓，最終以600萬元零議價成交，折合實用呎價約11,472元。

買家為外區換樓客，鍾情洪水橋環境舒適，尚城每戶設有大露台，間隔四正實用，加上看好該區未來發展，故趁現時樓價低水買樓落戶。原業主於2016年10月以422萬元買入單位，現轉手帳面獲利178萬元，單位5年升值約42%。

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尚城兩房現仍有租客，不設睇樓，仍成功零議價沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜3屋苑零議價成交-四小龍兩房賣近千萬！-285469
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