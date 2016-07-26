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樓市走勢｜4年貶值逾千萬！維港頌銀主盤賣4080萬
1 小時前
樓市走勢｜4年貶值逾千萬！維港頌銀主盤賣4080萬
二手市場不乏大銀碼單位成交，當中北角半新盤維港頌銀主盤成功以4,080萬元售出，不過單位4年間大幅貶值超過千萬元！
中原豪宅北角半山高級資深分區聯席董事林志達透露，維港頌7座低層B室，實用面積1,318方呎，四房套間隔，坐享全煙花海景。單位屬銀主盤，以4,080萬元成交，折合平均實用呎價約30,956元。買家屬於用家，鍾情單位坐享全海景。
原業主於2017年以5,093萬元買入單位，以是次成交價計算，物業4年帳面貶值1,013萬元或近兩成。
9月四房海景戶業主損手16%沽
據報屋苑今年已錄得7宗蝕讓成交個案，9月中一個高層實用面積約1,317方呎單位，採四房套連工人套間隔，外望享維港海景，以5,100萬元沽出，折合實用面積呎價約38,724元。以原業主於2017年11月以約6,092萬元買入價計，持貨約4年，帳面損手約992萬元或約16%離場。
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