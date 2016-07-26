Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市走勢｜4年貶值逾千萬！維港頌銀主盤賣4080萬
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手北角損手蝕讓海景維港頌銀主盤
樓市走勢｜4年貶值逾千萬！維港頌銀主盤賣4080萬
news-images
維港頌低層四房套銀主盤獲用家以4,080萬元承接。(資料圖片)

二手市場不乏大銀碼單位成交，當中北角半新盤維港頌銀主盤成功以4,080萬元售出，不過單位4年間大幅貶值超過千萬元！

中原豪宅北角半山高級資深分區聯席董事林志達透露，維港頌7座低層B室，實用面積1,318方呎，四房套間隔，坐享全煙花海景。單位屬銀主盤，以4,080萬元成交，折合平均實用呎價約30,956元。買家屬於用家，鍾情單位坐享全海景。

原業主於2017年以5,093萬元買入單位，以是次成交價計算，物業4年帳面貶值1,013萬元或近兩成。

9月四房海景戶業主損手16%沽

據報屋苑今年已錄得7宗蝕讓成交個案，9月中一個高層實用面積約1,317方呎單位，採四房套連工人套間隔，外望享維港海景，以5,100萬元沽出，折合實用面積呎價約38,724元。以原業主於2017年11月以約6,092萬元買入價計，持貨約4年，帳面損手約992萬元或約16%離場。

相關新聞：

持貨4年輸近千萬！港島呢個屋苑連環慘蝕

買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%

移民賣港島三房 3年慘蝕573萬

港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？

白石角研增港鐵站 區內業主3年蝕87萬離場

投資損手！北角海景兩房4年輸179萬

難得有錢賺！北角四房劈價300萬易主

北角四房勁蝕471萬離場！單位享全煙花海景

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜4年貶值逾千萬！維港頌銀主盤賣4080萬-293028
#Hashtags
樓市樓價二手北角損手蝕讓海景維港頌銀主盤
Am730

租金走勢｜港島大型屋苑租金升幅 跑輸新界九龍

租務成交｜1.65萬預算三區選擇 開放式至兩房點揀好？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
租金走勢｜港島大型屋苑租金升幅 跑輸新界九龍
Am730
Am730
租務成交｜1.65萬預算三區選擇 開放式至兩房點揀好？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多