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樓市走勢｜680萬內兩房成交一覽 呢區佔最多！
2 小時前
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樓市走勢｜680萬內兩房成交一覽 呢區佔最多！
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溱柏本月錄得12宗成交。(資料圖片)

以680萬元內的預算，於市場上有多宗兩房單位成交個案，其中以元朗區佔較多；若不考慮樓齡因素，更有港島區單位可以選擇。

溱柏低層零議價轉手

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區熱門年輕上車屋苑尚悅及溱柏，本月各錄得12宗成交，表現穩定。盤源短缺下，近期成交集中普通質素及低層單位，造價平穩。

溱柏2座低層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，成功「零議價」663萬元沽出，折合實用呎價約12,701元。買家為上車客，屬意單位間隔四正實用，見樓價合預算，迅速決定入市自用。原業主於2013年11月以386.8萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利276.2萬元或約71%離場。

尚悅連錄2宗減價成交

王勤學指，尚悅5座低層D室兩房，實用面積約445方呎。原叫價638萬元，最後減價36萬元或約5.6%，獲上車客以602萬元承接，折合實用呎價約13,528元。原業主於2013年1月以397.2萬元一手買入單位，持貨8年轉售，帳面賺204.8萬元或約52%。

此外，利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全透露，尚悅2座低層D室，實用面積約426方呎，屬兩房間隔，外望向北街景。原叫價585萬元，經議價後減價8萬元，至577萬元沽出，折合實用面積呎價約13,545元。據悉，原業主於2013年11月以396.2萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利約180.8萬元，物業期內升值約46%。黃永全補充，尚悅現約有50個單位放售，叫價由530萬元起。

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尚悅現約有50個單位放售，叫價由530萬元起。(資料圖片)

北角豐昌大廈高層630萬易主

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，北角豐昌大廈樓齡達42年，最新錄得高層C室兩房，實用面積約356方呎，座向北面，外望樓景。原開價655萬元，放盤一個月，減價25萬元或約3.8%，獲用家以630萬元承接，實用面積呎價約17,697元。

據了解，原業主於2011年11月購入單位，當時作價330萬元，持貨近10年至今沽出，帳面獲利300萬元，單位期內升值約91%。

龍豐花園低層呎售近1.3

中原地產粉嶺站副分區營業經理潘婉兒稱，上水龍豐花園本月暫錄約1宗成交，屋苑A座低層01室，實用面積約326方呎，兩房間隔，議價後以423萬元售出，實用面積平均呎價約12,975元。

新買家為用家，見單位少有放盤，價錢合理，入市單位自住。據悉，原業主於2010年以163元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面賺約260萬元或1.6倍離場。

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龍豐花園兩房獲用家承接。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜680萬內兩房成交一覽-呢區佔最多！-286644
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