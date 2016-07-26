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樓市走勢｜6XX萬買到兩房！用家睇中港島呢區樓價低水
5 小時前
樓市走勢｜6XX萬買到兩房！用家睇中港島呢區樓價低水
買家入市意欲強勁，加上最新一期綠置居抽籤結果出爐，落空買家積極轉投二手私人市場覓盤，當中筲箕灣接連錄得用家入市個案。
銀河廣場640萬易主
中原杏花邨第二分行副分區營業經理鄭俊輝指，筲箕灣本月成交平穩，市場集中1,000萬元內成交，由於區內樓價低水，故吸引很多外區客前來尋寶。
銀河廣場中層C室，實用面積約382方呎，兩房間隔，向西，以640萬元成交，折合平均實用呎價約16,754元。買家屬於用家，鍾情物業鄰近筲箕灣港鐵站及形薈全新商場，十分方便。原業主於2016年以403萬元買入單位，持貨5年，帳面賺237萬元或約59%離場。
遠晴一房呎售近2.3萬
中原筲箕灣形薈分行副分區營業經理李嘉儀表示，筲箕灣區內600萬至800萬元的放盤查詢增加。遠晴中層C室，實用面積約276方呎，一房間隔，可望少部分海景，以630萬元易手，折合平均實用呎價約22,826元。買家屬於用家，鍾情單位附有露台。原業主於2018年以578萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利52萬元或約9%。
峻峰花園兩房減35萬轉手
峻峰花園有兩房單位於本月中獲用家承接，中原杏花邨第二分行副分區營業經理鄭俊輝稱，屋苑為筲箕灣站上蓋物業，向來深受用家及投資者歡迎。
峻峰花園D座中層7室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望開揚城市景。原開價820萬元，見最近股市波動調低價錢至800萬元，後獲買家積極議價，最後以785萬元獲用家入手，累減35萬元或約4.3%，折合平均實用呎價約17,444元。原業主於2008年以265萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利520萬元，單位期內升值近2倍。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜6xx萬買到兩房！用家睇中港島呢區樓價低水-280918