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樓市走勢｜6XX萬買私樓三房！無樓睇但勝在配套齊全
7 小時前
樓市走勢｜6XX萬買私樓三房！無樓睇但勝在配套齊全
本月樓市氣氛轉旺，刺激買家加快入市。有換樓客即使無得睇樓，仍照議價承接屯門三房單位，皆因配套齊全！
屯門換樓客議價15萬承接恒福花園
中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門恒福花園3座中層B室，實用面積約529方呎，三房間隔。原開價630萬元，因有租客居住，故不設睇樓，經議價後減價15萬元，以615萬元成交，折合實用呎價約11,626元。
恒福花園樓齡約28年，由7座住宅大樓組成，提供1,504個住宅單位。買家為同區換樓客，鍾情屋苑位置方便，配套齊全，樓下設有商場、輕鐵三聖總站、巴士站，且上址內櫳四正實用，價錢相宜，遂在沽出舊居後，立即拍板承接上址。原業主於2015年2月以439.8萬元買入單位，現轉手帳面獲利175.2萬元，單位6年半升值約40%。
朗庭園高層4年升值39%
同樣以6球水平的預算，亦可於元朗買入三房單位，且樓齡較恒福花園新。利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，樓齡約19年的朗庭園，3座高層G室，實用面積約432方呎，屬兩房間隔。原叫價650萬元，經議價後減價5萬元，至645萬元沽出，折合實用面積呎價約14,931元。
據悉，原業主於2017年1月以465萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約180萬元或39%。黃永全補充，上述為朗庭園本月首宗二手成交個案，現約有10個單位放售，叫價由650萬元起。
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