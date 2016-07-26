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樓市走勢｜7球三房邊度搵？加價盤一樣有承接！
1 小時前
樓市走勢｜7球三房邊度搵？加價盤一樣有承接！
用家頻頻入市，大型屋苑優質單位更錄加價成交。世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文表示，大埔中心15座中層E室，單位實用面積462方呎，改三房一廳間隔，座向東北，外望景觀開揚，原開價708萬元，放盤約4個月，加價22萬元，最終獲用家以730萬元承接，實用呎價約15,801元。
蔡偉文指出，原業主2013年11月購入上址，當時作價418萬元，持貨近8年至今沽售，帳面獲利312萬元，升值約75%。
另外，中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊表示，沙田好運中心最新錄柏林閣(C2座)高層B室，實用面積505方呎三房，議價後以748萬元易手，實用平均呎價約14,812元。新買家為用家，原業主2018年以638萬元入市，持貨3年獲利約110萬元，升值約17.2%。
翠湖花園800萬成交
同區亦有剛好8球的三房選擇，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田翠湖花園D座低層06室，實用面積572方呎，三房兩廳間隔，座向東南望園景。單位放盤1星期，當時叫價818萬元，減價18萬元，成功獲買家以800萬元承接，實用面積呎價約13,986元。原業主2012年2月購入上址，當時作價385萬元買入，持貨逾9年至今沽售，帳面獲利415萬元，升值1.1倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜7球三房邊度搵？加價盤一樣有承接！-278693