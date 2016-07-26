樓市走勢｜7XX萬買新界三房定港島兩房？

買樓有不少考慮因素，當中必定有單位面積、地點及屋苑樓齡。如今約700幾萬元，分別可以選擇馬鞍山三房及北角兩房。
新港城中層三房785萬易主
若選擇「住大啲」，馬鞍山新港城最新錄得三房成交，屋苑樓下就是屯馬綫馬鞍山站，樓齡約25至28年，有大型商場提供生活所需，更鄰近馬鞍山公園。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，單位為C座中層01室，實用面積約490方呎，三房間隔，以785萬元易手，實用平均呎價約16,020元。原業主於2011年以309萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約476萬元或約1.5倍離場。
北角富雅花園低層770萬
至於相若金額，已可進駐港島區兩房單位，北角富雅花園與港鐵北角站稍有距離，需步行約10分鐘內，樓齡約37年，鄰近最近商場有港運城下的成坤廣場及健威坊。世紀21日昇地產聯席營業董事陳卓峰表示，富雅花園金松閣低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以770萬元沽出，實用面積呎價約16,631元。據了解，原業主於2012年9月購入單位，當時作價450萬元，持貨近9年至今易手，帳面獲利320萬元，單位期內升值約71%。
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華蘭花園兩房800萬轉手
另外，預算多少少亦可選擇位於太古城附近的華蘭花園，樓齡約36年，鄰近港鐵鰂魚涌站，生活配套有康怡廣場及太古城中心。中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑稱，華蘭花園玉蘭閣高層A室，實用面積約383方呎，兩房間隔，向東，以800萬元轉手，折合平均實用呎價約20,888元。原業主於2013年7月以500萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利300萬元或約60%。
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