樓市走勢｜800萬以下買市區兩房 有高層有全海景！

若用800萬元以下的預算，計劃進駐市區兩房，近日市場上有不少相關成交個案。
港灣豪庭高層呎價2.06萬
中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，奧運站上車屋苑港灣豪庭本月至今暫錄10宗成交，交投平穩，平均實用呎價約19,463元。
港灣豪庭1座高層B室，實用面積約386方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，外望開揚市景，議價後以795萬元成交，折合實用呎價約20,596元，較本月平均實用呎價高近6%。
據了解，原業主於2015年9月以593萬元購入單位，持貨6年，現沽貨帳面獲利202萬元或約34%離場。
華蘭花園748萬易手
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，鰂魚涌華蘭花園10月至今暫錄得2宗成交，平均實用呎價約20,131元。
華蘭花園芝蘭閣中低層A室，實用面積約379方呎，兩房間隔，向北，以748萬元易手，折合平均實用呎價約19,736元，較本月平均實用呎價低近2%。
原業主於2007年10月以192萬元買入單位，持貨14年，帳面賺556萬元或約2.9倍。
用家購西營盤高雅閣
中原豪宅西半山列堤頓道第二分行分區營業經理盧宏基稱，西營盤高雅閣中層E室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望開揚市景，以730萬元沽出，折合平均實用呎價約20,000元。
買家屬於用家，鍾情單位間隔四正實用，鄰近港鐵站。原業主於2014年以555萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利175萬元，單位期內升值約32%。
香港仔全海景戶上車客承接
世紀21怡和地產經理尹美嫦透露，香港仔福群大樓A座低層04室，實用面積約325方呎，兩房間隔，座向南面，享全海景，附有雅致裝修。原開價550萬元，放盤三周，累減12萬元或約2.2%，以538萬元易主，實用面積呎價約16,554元。
新買家為上車客，見單位內櫳企理，加上外望全海優質景觀，即決定購入自住。原業主於2015年12月購入單位，當時作價438萬元，持貨近6年至今沽售，帳面賺100萬元，單位期內升值約23%。
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