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樓市走勢｜SSD鬆綁！元朗一房賣860萬雙破頂 跑贏四小龍
1 小時前
樓市走勢｜SSD鬆綁！元朗一房賣860萬雙破頂 跑贏四小龍
二手交投近期放緩，有業主趁額外印花稅(SSD)期滿鬆綁即沽貨，元朗有業主以「雙破頂」將一房單位轉手，帳面獲利幅度成功跑贏長沙灣西九四小龍的兩房。
Grand YOHO一房呎價逾2萬
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO 8座中層B室，實用面積約415方呎，一房間隔。原叫價868萬元，議價後減8萬元，以860萬元成交，折合實用呎價約20,723元，樓價及呎價均創屋苑同類單位二手市場新高。原業主於2018年7月以650萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利210萬元，單位期內升值約32%。
王勤學指，元朗區本月累錄128宗二手成交，相比上月全月減少約16%。雖然二手交投較靜，但業主叫價態度未受動搖，樓價高位企穩。至於Grand YOHO本月錄得4宗成交，平均實用呎價約18,833元。
昇悅居兩房減37萬易主
若有多少少預算，可於九龍區購入兩房單位，面積亦大約44方呎，以致呎價回落至1.9萬元水平。中原地產泓景臺第一分行副區域營業經理許永生指，長沙灣昇悅居3座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，享內園景。月初開價920萬元，期後調整至900萬元即獲洽購，最終以883萬元成交，累減37萬元或約4%，折合實用呎價約19,237元。新買家為外區客，睇樓2天即決定入市自用。
據了解，原業主於2018年3月以795萬元買入單位，持貨3年，現轉手帳面獲利88萬元或約11%離場。許永生補充，昇悅居本月至今暫錄9宗成交，平均實用呎價上揚至約19,078元，較上月升約2%。
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