永久居留|審批快至1個月 澳洲人才移民兩類專業渴市

香港移民潮持續,各國推出優惠港人政策吸納人才,澳洲政府亦在2019年推出全球人才移民計劃(GTI,Global Talent Independent Program),過去近兩年共批出逾6,000簽證,吸納世界各地人才移民澳洲,當中三成涉科技人才,其次為醫療專才。有專家指,由於該移民計劃並非投資移民類別,沒有投資金額要求,曾有申請個案最快1個月已取得永居身份,吸引不少港人查詢,移民公司上月查詢量按年激增逾50%。 (撰文︰Wendy全球樓行)

Worlgo澳洲註冊移民顧問Damien表示,要取得GTI簽證,最重要是申請者證明可為澳洲帶來多少經濟上的貢獻、新技能及知識,最好是行業領域上的「領頭羊」以及具國際化的視野及有知名度。

涵蓋10行業 兩年批6千簽證

現時GTI簽證涵蓋10個行業領域,包括數碼科技(DigiTech)、健康醫療產業(Health Industries)、資源相關(Resources)、循環經濟(Circular economy)、國防、先進製造和太空產業(Defence, Advanced Manufacturing and Space)、農業食品及科技(Agri-food and AgTech)、基礎建設及旅遊業(Infrastructure and tourism)、金融服務及科技(Financial services and Fintech)、教育(Education)及能源相關(Energy)。

根據澳洲政府數據由2019年8月至今年7月,合共批出6,026張簽證,其中佔逾30%為數碼科技類別,包括人工智能、區塊鏈、物聯網、網絡工程等;其次是醫療產業佔26%,包括醫療及生物醫學技術、製藥及疫苗研發、基因組學等;而香港較為吃香的是金融科技類別,貼佔整體8%。

Damien指,自去年7月澳洲政府宣布為持有香港特區護照加快批核移民簽證,查詢量好像「倒水般」,每日約有20個查詢,今年8月的查詢量更是按年增長超過五成,該公司近期申請個案有四分之一已獲批簽證。他指申請人取得簽證已等於取得永居身份,同時配偶及23歲以下的子女亦享有永居身份。在10個行業領域中,批發簽證最快是IT,其次是金融服務及科技,由申請至批出時間平均為41日。

GTI即取永居 投資移民等3年

他指,相比傳統投資移民188簽證類別,GTI更具競爭力,部分投資移民簽證還需要再等3年才可取得永居身份,相比之下,GTI的申請時間更短,可「一步到位」取得永居,而且不設投資金額,亦沒有英文能力測試要求,申請年齡亦不限。Damien 指,該公司目前協助的申請者大多為45歲或以上人士,無法透過技術移民或讀書移民澳洲,加上大部分是有小朋友的家庭為主。申請時,沒有提及具體個人資產規模,但年收入最少達15.85萬澳元(約90萬港元),雖然沒有學歷及英文要求,但他建議本科或以上比較穩妥。

過來人貼士:整靚Linkedln關鍵

屬於金融科技申請類別的周先生,今年1月遞交申請GTI,並在5月已收到獲發簽證通知,歷時大約4個月左右,他笑言,自己不算很快。周先生本身為基金公司的高級管理人員,亦設立AI炒股系統,並聘請了兩位博士負責管理該系統,同時開設個人攝影網站,可謂「周身刀」。他表示,申請人最重要是「整靚」LinkedIn個人履歷,讓澳洲移民局知道本身背景及人脈。

