沙田二手｜兩房受捧！5球進駐市中心兩屋苑

剛性需求龐大，沙田區屋苑兩房放盤搶手，當中市中心一帶屋苑交投活躍，入場價由550萬元起。
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，偉華中心4座中層H室，實用面積約297方呎，兩房間隔，以550萬元易手，實用面積呎價約18,519元。據了解，原業主於2000年以135萬元購入單位，持貨21年，是次沽出單位帳面獲利約415萬元或約3.1倍離場。
沙田中心連錄2宗成交
中原地產沙田瓏珀山分行經理陳顏輝指，沙田中心海寧大廈(B座)低層E室，實用面積約288方呎，兩房間隔，議價後以583萬元易手，實用平均呎價約20,243元。原業主於2010年以218萬元購入單位，持貨11年，是次沽貨賺約365萬元或約1.7倍離場。
利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民透露，沙田中心新寧大廈極低層D室，實用面積約378方呎，兩房間隔，外望樓景。單位放盤約1個月，原叫價670萬元，減價15萬元或約2.2%，至655萬元沽出，折合實用面積呎價約17,328元。據悉，原業主於2017年4月以約495萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約160萬元或32%。郭建民補充，沙田中心現時有約51個單位放售，入場價由550萬元起。
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沙田第一城本月暫錄10宗交投
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，樓價穩步上揚，部分買家需時消化，沙田第一城本月暫錄10宗成交，對比上月同期錄約15宗有所回落。屋苑20座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以625萬元易手，實用平均呎價約19,113元。據了解，原業主於2009年以178萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位賺約447萬元或約2.5倍離場。
御龍山中層976萬易主
中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，火炭御龍山11座中層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，議價後以976萬元易手，實用平均呎價約18,277元。原業主於2009年以372萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利604萬元或約1.6倍離場。