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沙田二手｜望馬場景減價90萬！有屋苑本月開齋
28 分前
沙田二手｜望馬場景減價90萬！有屋苑本月開齋
沙田區內配套發展成熟，屋苑放盤備受買家歡迎。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，碧濤花園2期都美閣(D座)中層C室，實用面積約1,119方呎，屬三房套兩廳間隔，座向西北望馬場河景。單位放盤一星期，原叫價1,450萬元，最終減價90萬或約6.2%，以1,360萬元沽出，實用面積呎價約12,154元。據了解，原業主於2007年11月以692萬元購入單位，持貨13年至今沽售，帳面獲利668萬元或近1倍離場。
至於中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑指，火炭御龍山錄得本月首宗二手成交，單位為1座低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，議價後以930萬元易手，實用平均呎價約16,727元。原業主於2017年以800萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位帳面賺約130萬元或16%離場。屋苑現時有約90個單位放售，入場價由1,000萬元起。
沙田第一城兩房26年升值近2倍
另外，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，沙田第一城26座高層B室，實用面積約451方呎，三房兩廳間隔，座向西北望內園景觀。原叫價798萬元，放盤4個月，終減價20萬元，以778萬元沽出，實用面積呎價約17,251元。據了解，原業主早於1995年6月購入單位，當時作價263萬元，持貨26年至今轉售，帳面獲利515萬元或近2倍離場。
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