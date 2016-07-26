地產
沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙 推最高85%按揭
2 小時前
沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙 推最高85%按揭
樓市聚焦一手市場，發展商趁機推出新盤單位應市。長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山公布最新銷售安排，將於本周五(8日)推售55伙，當中19伙採先到先得形式開賣，另36伙採招標形式發售。長實地產投資董事黃思聰表示，有見近日一手市場聚焦沙田區，現首度推出9伙位於第一座前排最高三層的三房及四房向海大戶，以招標形式發售，當中3伙頂樓連天台特色戶，景觀較第2座更佳更遼闊。
推最高85%按揭 3年免息免供
他指，為方便買家靈活調配資金，項目推出全新「置長1306 即供付款計劃」，於本周五(8日)起，如買家選用該付款計劃，可選擇最高達成交金額85%之第一按揭。第一按揭年期為3年，期間買家可享免息免供，亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試，其後買家更可瞄準市況或財政狀況，考慮自住或放售。他補充，這9伙新推單位買家同樣可享250萬元優先認購一個住客停車位的優惠。
科學園中庭長廊舉辦路演
長實銷售助理經理陳詠慈稱，為讓市民能近距離了解項目優勢，特意於即日起至下周日(10日)上午11時至下午6時，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場特設全景360度虛擬示範單位、即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀、虛擬單車體驗等，並送出總值共15萬元的單車禮劵，設有3個名額。
至於名日．九肚山截至昨日(3日)共售出151伙，套現逾21億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙-推最高85按揭-287253