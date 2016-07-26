Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙 推最高85%按揭
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤名日．九肚山沙田長江實業集團黃思聰陳詠慈招標銷售安排路演按揭免息免供
沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙 推最高85%按揭
news-images
黃思聰(右)表示，名日．九肚山首度推出9伙位於第一座前排最高三層的三房及四房向海大戶，以招標形式發售。

樓市聚焦一手市場，發展商趁機推出新盤單位應市。長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山公布最新銷售安排，將於本周五(8日)推售55伙，當中19伙採先到先得形式開賣，另36伙採招標形式發售。長實地產投資董事黃思聰表示，有見近日一手市場聚焦沙田區，現首度推出9伙位於第一座前排最高三層的三房及四房向海大戶，以招標形式發售，當中3伙頂樓連天台特色戶，景觀較第2座更佳更遼闊。

推最高85%按揭 3年免息免供

他指，為方便買家靈活調配資金，項目推出全新「置長1306 即供付款計劃」，於本周五(8日)起，如買家選用該付款計劃，可選擇最高達成交金額85%之第一按揭。第一按揭年期為3年，期間買家可享免息免供，亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試，其後買家更可瞄準市況或財政狀況，考慮自住或放售。他補充，這9伙新推單位買家同樣可享250萬元優先認購一個住客停車位的優惠。

科學園中庭長廊舉辦路演

長實銷售助理經理陳詠慈稱，為讓市民能近距離了解項目優勢，特意於即日起至下周日(10日)上午11時至下午6時，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場特設全景360度虛擬示範單位、即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀、虛擬單車體驗等，並送出總值共15萬元的單車禮劵，設有3個名額。

至於名日．九肚山截至昨日(3日)共售出151伙，套現逾21億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/沙田新盤｜名日．九肚山周五推售55伙-推最高85按揭-287253
#Hashtags
樓市樓價一手新盤名日．九肚山沙田長江實業集團黃思聰陳詠慈招標銷售安排路演按揭免息免供
Am730

樓市走勢｜破頂潮到青衣！單位南北對流享海景

代理數據｜連升四個月！9月持牌地產代理再創新高

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜破頂潮到青衣！單位南北對流享海景
Am730
Am730
代理數據｜連升四個月！9月持牌地產代理再創新高
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多