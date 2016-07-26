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油塘新盤｜曦臺現樓連裝修示位 充滿東方藝術氣息
1 小時前
油塘新盤｜曦臺現樓連裝修示位 充滿東方藝術氣息
由宏安地產(1243)與旭輝集團(884)合作發展的油塘曦臺最新開放一個現樓連裝修示範單位，為第1座35樓A單位，屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,229方呎，客飯廳連接一個33方呎的露台，主人睡房則連接一個77方呎平台。樓層與樓層之間的高度為3.5米，單位的客飯廳、共四間睡房、平台及露台均可享維多利亞港海景。
發展商是次特意邀請著名室內設計辦公室KIRA DESIGN，打造出具東方藝術氣息及現代奢華風格的現樓裝修示範單位。
設計師選用圓形貫徹整個大廳的設計，利用東方竹圈狀燈籠樣式的掛燈和高級訂製家具配合牆上圓形的彩墨畫作，突顯深厚的東方格調。飯廳天花的燈籠掛燈盡顯樓層空間的優勢。呼應圓形設計主調，飯廳中央放置6人天然大理石圓餐桌，餐桌放置中式盆栽並以東方奢華餐具作裝飾，原木餐椅配以米白色布藝坐墊。飯廳另一邊放置的淺白色高身木地櫃盡顯簡約典雅，牆身配以米色紋理的牆紙，綴以圓鏡中式裝飾。牆身另配以圓鏡中式裝飾，流露東方氣息。
設計師特意為主人房打造成擁有獨立的衣帽間(Walk-in Closet)的套房，衣帽間兼具儲物、試身、展示珍藏等多功能元素。雙人床背靠中式屏風，放在房間內的中央位置，空間寬敞可三邊落床，空間感十足，主人房內設有L型大型玻璃窗，讓住戶可欣賞開闊的維港景觀，窗戶綴以浮金色華麗窗簾和米白色窗紗，日光反映水平線上展露的璀燦光茫。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/油塘新盤｜曦臺現樓連裝修示位-充滿東方藝術氣息-290117