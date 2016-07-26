Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
洋房新盤｜逾5000方呎現樓示位！九龍塘禮著料季內推
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤豪宅洋房九龍塘禮著現樓示範單位同創集團胡俊豪
洋房新盤｜逾5000方呎現樓示位！九龍塘禮著料季內推
news-images
禮著首度開放2號連裝修現樓洋房，全幢3層高，實用面積5,183方呎，屬三套房連一個多用途套房間隔。

由同創集團發展位於九龍塘洋房項目禮著，首度開放2號連裝修現樓洋房予傳媒參觀。同創(香港)控股項目總監胡俊豪表示，集團斥資約3,000萬元打造是次開放的2號連裝修現樓洋房示範單位，並透露項目已接獲不少客人查詢，計劃最快本季內以現樓形式推售，即將供貴賓預約參觀，定價會參考鄰近樓盤包括嘉里建設(683)旗下同區豪宅緹山。

禮著位於九龍塘窩打老道146號，項目提供兩座洋房，每座大宅樓高三層，配備露天泳池、私人花園及天台等。

news-images
發展商斥資約3,000萬元打造是次開放的禮著2號連裝修現樓洋房示範單位。

禮著2號連裝修現樓洋房予傳媒參觀。全幢3層高，實用面積5,183方呎，屬三套房連一個多用途套房間隔。

發展商指，項目通過獨具特色的錯層設計，打造出特高樓底的客廳、多用途宴會廳，以及一層一套房的設計，透過升降機及樓梯貫連各樓層，設計布局有致分明。

地面層樓高4.5米的挑高客廳躍現眼前。客廳面積寬廣，可擺放多組沙發及休閒坐椅。設有特大廚房，並分隔出兩個獨立的中餐及西餐煮食空間。大廳一旁約3.4米超高曲尺電動玻璃趟門，把花園草坪的綠意及泳池水景引入室內。多用途宴會廳樓高5.6米，設有獨立洗手間，且面積寬敞，擺放10人圓型餐桌椅後，仍有廣闊空間，露台外擺放戶外休閒雅座。

1樓的套房空間寬闊，設有衣帽間、特大浴室及書房，同時該層設有一個偏廳，可供家人一同閱讀及遊戲。位於頂層的全層套房，面積約1,000方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。主人套房更設有圓形大浴缸，配合採光天窗，屋主在家沐浴亦能享受城市的天幕景致。另外，大宅設指紋鎖升降機，穿梭地面至天台之間。天台享全層空中花園，面積約1,000方呎，以供屋主舉行燒烤派對。

news-images
地面層設有特大廚房，並分隔出兩個獨立的中餐及西餐煮食空間。
 news-images
地面層樓高4.5米的挑高客廳躍現眼前。客廳面積寬廣，可擺放多組沙發及休閒坐椅。
 news-images
大廳一旁約3.4米超高曲尺電動玻璃趟門，把花園草坪的綠意及泳池水景引入室內。
 news-images
1樓的套房空間寬闊，設有衣帽間、特大浴室及書房。
 news-images
1樓同時設有一個偏廳，可供家人一同閱讀及遊戲。
 news-images
2樓全層套房，面積約1,000方呎。
 news-images
2樓有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。
 news-images
天台享全層空中花園，面積約1,000方呎，以供屋主舉行燒烤派對。
 news-images
天台享全層空中花園，面積約1,000方呎，以供屋主舉行燒烤派對。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洋房新盤｜逾5000方呎現樓示位！九龍塘禮著料季內推-292448
#Hashtags
樓市樓價一手新盤豪宅洋房九龍塘禮著現樓示範單位同創集團胡俊豪
Am730

樓市走勢｜買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%

將軍澳新盤｜年輕買家追捧！海茵莊園累沽413伙 籌備新一輪銷售

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜買納米樓3年損手走！港島海景戶帳面輸12%
Am730
Am730
將軍澳新盤｜年輕買家追捧！海茵莊園累沽413伙 籌備新一輪銷售
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多