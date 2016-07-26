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洋房新盤｜逾5000方呎現樓示位！九龍塘禮著料季內推
2 小時前
洋房新盤｜逾5000方呎現樓示位！九龍塘禮著料季內推
由同創集團發展位於九龍塘洋房項目禮著，首度開放2號連裝修現樓洋房予傳媒參觀。同創(香港)控股項目總監胡俊豪表示，集團斥資約3,000萬元打造是次開放的2號連裝修現樓洋房示範單位，並透露項目已接獲不少客人查詢，計劃最快本季內以現樓形式推售，即將供貴賓預約參觀，定價會參考鄰近樓盤包括嘉里建設(683)旗下同區豪宅緹山。
禮著位於九龍塘窩打老道146號，項目提供兩座洋房，每座大宅樓高三層，配備露天泳池、私人花園及天台等。
禮著2號連裝修現樓洋房予傳媒參觀。全幢3層高，實用面積5,183方呎，屬三套房連一個多用途套房間隔。
發展商指，項目通過獨具特色的錯層設計，打造出特高樓底的客廳、多用途宴會廳，以及一層一套房的設計，透過升降機及樓梯貫連各樓層，設計布局有致分明。
地面層樓高4.5米的挑高客廳躍現眼前。客廳面積寬廣，可擺放多組沙發及休閒坐椅。設有特大廚房，並分隔出兩個獨立的中餐及西餐煮食空間。大廳一旁約3.4米超高曲尺電動玻璃趟門，把花園草坪的綠意及泳池水景引入室內。多用途宴會廳樓高5.6米，設有獨立洗手間，且面積寬敞，擺放10人圓型餐桌椅後，仍有廣闊空間，露台外擺放戶外休閒雅座。
1樓的套房空間寬闊，設有衣帽間、特大浴室及書房，同時該層設有一個偏廳，可供家人一同閱讀及遊戲。位於頂層的全層套房，面積約1,000方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。主人套房更設有圓形大浴缸，配合採光天窗，屋主在家沐浴亦能享受城市的天幕景致。另外，大宅設指紋鎖升降機，穿梭地面至天台之間。天台享全層空中花園，面積約1,000方呎，以供屋主舉行燒烤派對。
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