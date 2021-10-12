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洪水橋新盤｜低密度！#LYOS提供341伙 料下周上樓書
2021-10-12
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樓市樓價一手新盤#LYOS洪水橋長江實業集團趙國雄楊桂玲預售樓花同意書花園納米樓
洪水橋新盤｜低密度！#LYOS提供341伙 料下周上樓書
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#LYOS已獲批預售樓花同意書，最快下周上載售樓說明書及開放示範單位。(鍾式明攝)

《施政報告》提出規劃發展新界北都會區，其中洪水橋屬未來發展及住屋供應重鎮之一，區內將有新盤登場。長江實業集團(1113)洪水橋洪元路2號項目正式命名為#LYOS，提供341伙。執行董事趙國雄表示，項目已獲批預售樓花同意書，最快下周上載售樓說明書及開放示範單位，展銷廳設於紅磡置富都會9樓，有機會月內推售。

他解釋#LYOS是「LIVE YOUR OWN STYLE」的縮寫，再加上「#」hashtag，表達項目的創新獨特個性，而單位定價會參考「都會區」範圍的樓盤售價。

連花園單位佔全盤約30%

長實高級營業經理楊桂玲指，項目連花園單位佔全盤約30%，屬低密度發展，地積比僅約1.26倍。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。她介紹#LYOS單位戶型分布，共提供341伙，290伙屬標準戶和前庭花園戶分布於五座5層高的大樓，而51伙花園複式戶則另佔一方，更顯私隱度。

項目單位詳細分布，分層標準戶1至5樓，開放式涉56伙，實用面積由202至209方呎；一房開放式廚房涉88伙，實用面積由279至292方呎；兩房開放式廚房涉80伙，實用面積由447至482方呎；兩房梗廚涉8伙，實用面積由450至471方呎。

至於地下前庭花園戶，開放式佔18伙，實用面積由216至223方呎，花園面積由53至204方呎；一房開放式廚房佔22伙，實用面積由281至290方呎，花園面積由85至295方呎；兩房開放式廚房佔16伙，實用面積由437至483方呎，花園面積由120至485方呎；兩房梗廚涉2伙，實用面積由446至455方呎，花園面積由303至393方呎。

此外，花園複式戶均屬三房一套，實用面積由778至806方呎，花園面積由85至795方呎，涉51伙。

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楊桂玲指，#LYOS屬低密度發展，地積比僅約1.26倍。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。(鍾式明攝)

趙國雄：集團一直反對納米樓

對於發展局局長黃偉綸日前稱，未來會考慮在賣地或重建項目條款內加入限制單位最低面積要求，趙國雄指，集團一直反對納米住宅單位，此大方向集團亦支持，發展商應提供合適面積予市民居住。他續指，希望政府可多增加更多土地供應，亦可簡化推地程序及加快補地價程序，令發展商能興建更多住宅，讓香港市民住得更好，「社會和諧，市民安居樂業最重要。」至於本港樓價走勢，他稱，樓市仍平穩發展，今年初認為樓價全年可升約5%，而現時「社會氣氛好咗，可以樂觀少少。」

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趙國雄表示，長實一直反對納米住宅單位。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜低密度！lyos提供341伙-料下周上樓書-288435
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