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洪水橋新盤｜#LYOS暫超購29倍 利嘉閣推按揭優惠
3 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS暫超購29倍 利嘉閣推按揭優惠
長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS即將公布首輪銷售安排，市場消息稱，#LYOS暫累收逾4,500票，以兩張價單共150伙計，超額認購29倍。
利嘉閣按揭代理為#LYOS推出按揭優惠。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，提供兩種靈活低息選項，配合不同客戶需要，當中至筍H按優惠，息率低至H+1.3厘，鎖息上限P-2.75厘的保障(P: 5.25厘)，現金回贈高達1.4%。根據#LYOS第1號價單，當中超過一半單位即供折實價低於600萬元，可申請按保計劃，承造高達八成至九成按揭。
至於即供折實價高於600萬元的單位買家，利嘉閣按揭代理亦推出「樓花即供高成數計劃」，為物業提供高達80%樓花即供按揭，全期息率低至P-2.5厘，同時可享現金回贈不少於貸款額0.5%。
黃詠欣指，現時港元拆息(HIBOR)處於低位，與供樓相關的港元1個月同業拆息持續低於0.1厘。市場估計，美國聯儲局於本周的議息會議中，將公布縮減買債規模，可能開始「收水」，但她預期明年上半年，美國加息的機會不大，資金充裕及低息環境持續，樓市相信會平穩發展。
利嘉閣地產董事陳大偉稱，根據土地註冊處及該行研究部數字顯示，今年第三季整個元朗區包括洪水橋的整體住宅買賣登記宗數錄得2,287宗，為連續兩個季度錄得可觀升幅，較第二季的1,464宗大增823宗或逾56%，而且較2020年同期的1,180宗更大幅上升1,107宗或升近1倍，充分反映市場對區內物業青睞有加。至於成交金額方面，2021年第三季錄得162.8億元，按季急升近60%，比2020年同期的79億元，顯著大幅度上升近1.1倍，可見入市買家資金雄厚，對區內物業未來發展充滿信心。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜利嘉閣為lyos推按揭優惠-按息低至h1-3厘-291116