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洪水橋新盤｜#LYOS再加推 周六首輪發售220伙
1 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS再加推 周六首輪發售220伙
新界上車盤市場反應熱烈，長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS最新加推第3號價單，涉50伙，維持最高13%優惠，折實售價由353.2萬元起，折實平均呎價16,264元，相比上張價單的15,655元，高近4%。
高級營業經理楊桂玲表示，撇除單位景觀、座向等因素，新加推單位整體仍屬原價加推。截至昨日項目暫累收逾4,500票，以兩張價單共150伙計，超額認購29倍，周五(5日)下午3點截止認購。
是次50伙實用面積由205至466方呎，包括16伙開放式、12伙一房及12伙兩房；另10伙為前庭花園戶。單位折實售價由353.2萬至748萬元，折實呎價介乎14,294元至18,788元。整批單位以定價計，市值約2.8億元。
折實售價342萬至750萬
#LYOS同時公布首輪銷售安排，楊桂玲稱將於本周六(6日)早上10時起發售220伙，當中首三張價單合共200伙採價單形式推售，分別為160伙分層戶及40伙前庭花園戶。單位折實售價由342.4萬至750.1萬元，折實呎價介乎13,623元至18,840元，折實平均呎價15,730元。以價單價計，200伙市值約11.8億元。以建築期付款計劃計，全數單位低於800萬元以下，可承造最高九成按揭。
另同時推出20伙層層疊趣花園複式戶以招標形式發售，將提供3種付款方法，包括「120天」即供、「180天」即供及建築期付款，當中「180天」即供買家可申請最高樓價八成一按，年期3年，定息2厘，建築期付款則提供最高85%一按或最高35%二按。
當日買家分組方面，先由長江集團與李嘉誠基金會疫苗接種大抽獎得獎者選購單位；随後為前庭花園戶買家，須最少認購1伙前庭花園戶，最多認購4伙。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos再加推-周六首輪發售220伙-291240