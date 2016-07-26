地產
洪水橋新盤｜#LYOS加推62伙 折實入場342萬
2 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS加推62伙 折實入場342萬
新界區上車盤反應熾熱，發展商趁勢推貨。長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS最新加推第2號價單，涉62伙，維持最高13%折扣優惠，折實售價由342.4萬元起，折實平均呎價15,655元。
執行董事趙國雄表示，新價單屬原價加推，「買家反應咁熱烈，唔好加價住。」他稱，最快本周末進行首輪銷售，考慮不設大手客安排，不過會讓花園戶買家優先認購，「#LYOS不著重大手買賣，希望吸引年輕客為主。」
今批62伙實用面積205至483方呎，當中49伙屬標準戶，包括9伙開放式、20伙一房及20伙兩房；另13伙為前庭花園戶。單位折實售價由342.4萬至730.2萬元，折實呎價介乎13,782元至18,445元。最低售價為1A座1樓H單位，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價342.4萬元，折實呎價16,702元。
3日累計近2萬人次參觀示位
#LYOS於上周五(29日)起開放示範單位，首個周末吸引不少客人參觀，記者現場所見反應熾熱，位於紅磡置富都會9樓的展銷廳及示範單位外出現等候人龍。高級營業經理楊桂玲透露，合計3日已有近2萬人次參觀，累收逾千票。入票客人中來自「北部都會區」佔約40%，新界西其他地區佔約25%，新界東佔約15%，餘下20%為九龍及港島區。當中約70%為用家，不少為年輕家庭；另約30%為投資者，主要看好北部都會區前景。
她指，項目已推出兩張價單合共150伙，全數單位以建築期付款計均低於800萬元。至於項目「層層叠趣」花園複式戶吸引不少客人參觀及查詢，計劃於首輪同步推出部分單位招標發售。
相關新聞：
#LYOS暫超購8倍 中原推按揭優惠
#LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才
長實洪水橋#LYOS呎價1.55萬
#LYOS首推88伙 開放式折實345萬入場
長實搶佔北部都會區頭啖湯 #LYOS兩房示位實用性極高
#LYOS樓書曝光 開放式202方呎起
北部都會 新界西兩低密度盤對撼
#LYOS前庭花園戶首曝光
#LYOS三房套花園複式戶或招標發售
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos加推62伙-折實入場342萬-290883