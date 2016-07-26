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洪水橋新盤｜#LYOS料日內上樓書 前庭花園戶首曝光
1 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS料日內上樓書 前庭花園戶首曝光
長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS即將登場，高級營業經理楊桂玲表示，爭取24小時內上載售樓說明書，最快下周開放示範單位及公布首張價單，料首批不少於69伙，將備有一房及兩房示範單位。
首批將涵蓋前庭花園戶
楊桂玲今日介紹項目前庭花園戶，全盤僅提供58伙，開放式佔18伙、一房佔22伙及兩房佔18伙，廳房同向望花園景。她透露，首張價單將涵蓋少量前庭花園戶，定價會參考都會區域特色單位造價，並考慮買家可優先認購此類單位。
至於#LYOS位於置富都會9樓的售樓處，設有大樓1A座A至C單位前庭花園戶模型。A單位為實用面積443方呎，連473方呎花園，兩房間隔。B單位為實用面積217方呎，連201方呎花園，開放式間隔。C單位為實用面積287方呎，連295方呎花園，一房間隔。
#LYOS合共提供341伙，當中290伙屬標準戶和前庭花園戶，另為51伙花園複式戶。單位戶型涵蓋開放式至三房，預計關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos料日內上樓書-前庭花園戶首曝光-289611