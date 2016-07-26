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洪水橋新盤｜#LYOS明截收登記 一房裝修示位有得睇
29 分前
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樓市樓價一手新盤#LYOS洪水橋長江實業集團楊桂玲次輪銷售層層疊趣示範單位吉祥物
洪水橋新盤｜#LYOS明截收登記 一房裝修示位有得睇
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楊桂玲表示，希望藉著創作3款不同個性的吉祥物，更活潑具體地讓市場認識#LYOS的多項優勢。

長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS將於本周三(10日)次輪發售90伙，高級營業經理楊桂玲表示，項目於明日(9日)下午5時截止接受認購登記。

項目「層層叠趣」花園複式戶最新錄得成交，為41號單位，以1,554萬元成交，呎價19,821元。

至於周三次輪銷售單位包括72伙分層單位及18伙為前庭花園戶，扣除最高13%優惠後，折實售價由約352.5萬至776.9萬元，折實呎價介乎13,723元至19,136元，折實平均呎價15,817元。

283方呎裝修一房示位 突顯型格品味

發展商今日首度開放一房經改動示範單位予傳媒參觀，以大樓第2B座3樓E單位為藍本，實用面積283方呎。單位不設露台及工作平台，空間感十足。客飯廳設計方正，易於擺放傢俱，配合達3.15米層與層之間高度，落地玻璃設計，採光度充足。設計師用上金屬飾架傢具，分隔廳區與睡眠區，增強通透空間感，同時突顯型格品味。主人房以銀色及綠色作主調，預設寬敞衣櫃位，大玻璃窗設計提升採光度。廚房空間延伸至客飯廳，開放式廚房備有儲物櫃，家電齊備，如配備電蒸氣焗爐、煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機。浴室簡潔光亮，有鏡櫃及浴缸。

#LYOS吉祥物首曝光 仲有Whatsapp sticker下載

發展商同時展示#LYOS吉祥物3隻愛寵小貓：Batman、Elsa及Lion King，並提供Whatsapp sticker予下載。楊桂玲稱，希望藉著創作3款不同個性的吉祥物，更活潑具體地讓市場認識#LYOS的多項優勢。

行動型的Batman代表項目位處「北部都會區」的優勢。品味型的Elsa代表項目低密度及多元化間隔的優點，尤其「層層叠趣」花園複式戶，兩層居室連天台的開揚生活空間及綠化環境。享受型的Lion King則代表#LYOS的型格會所，為住客及其愛寵提供多項享樂設施。

她補充，#LYOS會所連園林佔地約1.8萬方呎，提供健身室、室內恆溫泳池、宴會廳等設施。

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一房經改動示範單位以大樓第2B座3樓E單位為藍本，實用面積283方呎。(蘇文傑攝)
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單位不設露台及工作平台，空間感十足。客飯廳設計方正，易於擺放傢俱。(蘇文傑攝)
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廚房空間延伸至客飯廳。(蘇文傑攝)
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設計師用上金屬飾架傢具，分隔廳區與睡眠區，增強通透空間感，同時突顯型格品味。(蘇文傑攝)
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主人房以銀色及綠色作主調，預設寬敞衣櫃位，大玻璃窗設計提升採光度。(蘇文傑攝)
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浴室簡潔光亮，有鏡櫃及浴缸。(蘇文傑攝)
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#LYOS吉祥物3隻愛寵小貓：Batman、Elsa及Lion King，並提供Whatsapp sticker予下載。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos明截收登記-一房裝修示位有得睇-292082
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