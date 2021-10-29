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洪水橋新盤｜#LYOS暫超購8倍 中原推按揭優惠
4 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS暫超購8倍 中原推按揭優惠
「北部都會區」首個全新盤、長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS於剛過去的周四(28日)公布首張價單，涉88伙，並於昨日(29日)起開放示範單位予公眾參觀及接受認購登記。長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS暫收約800票，以首批88伙計，超額認購約8倍，入票客以考慮自用為主，佔約七成。她透露，考慮短期內加推單位。
#LYOS首批88伙，扣除最高13%優惠，單位折實售價345.8萬至750.1萬元，折實呎價13,623元至18,840元，折實平均呎價15,503元。
全期低至H+1.3厘 現金回贈高達1.4%
至於中原按揭及中原地產為#LYOS買家提供全新按揭優惠「#LYOS自主置低息按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳稱，全期按息低至H+1.3厘，以10月平均1個月拆息0.06厘計，實際息率低至1.36厘，屬市場至低息按揭計劃。客戶亦可特賞現金回贈高達貸款額1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口。她續稱，此計劃之按揭成數高達九成，客戶可透過按保計劃以低至一成首期輕鬆置業上會；根據#LYOS首價單內的第1A座2樓H單位為例，即供折實價345.8萬元，買家可選用是次「#LYOS自主置低息按揭」並透過按保計劃申請高達九成按揭，首期低至34.58萬元。計劃的按揭期長達30年，並設封頂息率P-2.75厘(目前P為5.25厘)，鎖定息率上限與P按現時最優惠水平看齊。
陳永傑：料10月全月錄1800宗一手成交
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》後，樓市方向更趨明朗，低息環境繼續利好樓市，入市氣氛明顯上升。本月新盤市場氣氛相當熾熱，新盤遍布港九新界，月內已錄逾1,200宗一手成交，料全月成交量可達約1,800宗。根據一手銷監網數字統計，2021年一手成交量已逾14,200宗，本周末新盤市場熾熱，料今年首10個月一手成交量可超越去年全年一手成交量。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos暫超購8倍-中原推按揭優惠-290862