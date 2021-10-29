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洪水橋新盤｜#LYOS暫超購8倍 中原推按揭優惠
4 小時前
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樓市樓價一手新盤#LYOS洪水橋長江實業集團楊桂玲收票加推中原地產中原按揭按揭優惠王美鳳陳永傑#LYOS自主置低息按揭優惠
洪水橋新盤｜#LYOS暫超購8倍 中原推按揭優惠
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中原按揭及中原地產為#LYOS買家提供全新按揭優惠「#LYOS自主置低息按揭優惠」。

「北部都會區」首個全新盤、長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS於剛過去的周四(28日)公布首張價單，涉88伙，並於昨日(29日)起開放示範單位予公眾參觀及接受認購登記。長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS暫收約800票，以首批88伙計，超額認購約8倍，入票客以考慮自用為主，佔約七成。她透露，考慮短期內加推單位。
#LYOS首批88伙，扣除最高13%優惠，單位折實售價345.8萬至750.1萬元，折實呎價13,623元至18,840元，折實平均呎價15,503元。

全期低至H+1.3厘 現金回贈高達1.4%

至於中原按揭及中原地產為#LYOS買家提供全新按揭優惠「#LYOS自主置低息按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳稱，全期按息低至H+1.3厘，以10月平均1個月拆息0.06厘計，實際息率低至1.36厘，屬市場至低息按揭計劃。客戶亦可特賞現金回贈高達貸款額1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口。她續稱，此計劃之按揭成數高達九成，客戶可透過按保計劃以低至一成首期輕鬆置業上會；根據#LYOS首價單內的第1A座2樓H單位為例，即供折實價345.8萬元，買家可選用是次「#LYOS自主置低息按揭」並透過按保計劃申請高達九成按揭，首期低至34.58萬元。計劃的按揭期長達30年，並設封頂息率P-2.75厘(目前P為5.25厘)，鎖定息率上限與P按現時最優惠水平看齊。

陳永傑：料10月全月錄1800宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》後，樓市方向更趨明朗，低息環境繼續利好樓市，入市氣氛明顯上升。本月新盤市場氣氛相當熾熱，新盤遍布港九新界，月內已錄逾1,200宗一手成交，料全月成交量可達約1,800宗。根據一手銷監網數字統計，2021年一手成交量已逾14,200宗，本周末新盤市場熾熱，料今年首10個月一手成交量可超越去年全年一手成交量。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos暫超購8倍-中原推按揭優惠-290862
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