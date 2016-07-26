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洪水橋新盤｜#LYOS次輪發售90伙 2.5小時內售罄！
1 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS次輪發售90伙 2.5小時內售罄！
新界西新盤銷情熾熱！長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS今日(10日)次輪發售90伙，包括72伙分層單位及18伙為前庭花園戶。市場消息指，全數單位於2.5小時內已被認購，當中18伙前庭花園戶更於A組時段首20分鐘內售罄。
現場所見場面熱鬧，#LYOS準買家排隊人龍由紅磡置富都會，排至港鐵紅磡站附近。
長實執行董事趙國雄向傳媒表示，#LYOS是次銷售情況十分理想，所推出的單位可滿足年輕人及首置客的需求。他稱，新盤售價在800萬元以下，令他們能夠負擔起樓價，吸引他們認購#LYOS。
#LYOS是次發售的90伙，扣除最高13%優惠後，折實售價由約352.5萬至776.9萬元，折實呎價介乎13,723元至19,136元，折實平均呎價15,817元。
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