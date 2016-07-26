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洪水橋新盤｜#LYOS首推88伙 開放式折實345萬入場
1 小時前
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樓市樓價一手新盤#LYOS洪水橋長江實業集團趙國雄楊桂玲首張價單花園複式戶招標北部都會區示範單位收票
洪水橋新盤｜#LYOS首推88伙 開放式折實345萬入場
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#LYOS公布首張價單，涉88伙，提供最高13%折扣優惠，折實售價由345.8萬元起。(陳奕釗攝)

政府公布發展「北部都會區」後，區內首個全新盤登場！長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS公布首張價單，涉88伙，提供最高13%折扣優惠，折實售價由345.8萬元起。

發展商提供「120天即供付款計劃」及「建築期付款計劃」，折扣分別為13%及10%。以建期付款計，全部單位均低於800萬元。

首批單位實用面積由205至462方呎，當中標準戶涉71伙，包括15伙開放式、28伙一房及28伙兩房；另提供17伙前庭花園戶，包括5伙開放式、7伙一房及5伙兩房。單位折實售價345.8萬至750.1萬元，折實呎價13,623元至18,840元，折實平均呎價15,503元。

開放式最低售價為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，折實售價345.8萬元，折實呎價16,868元；同屬首張價單入場單位。一房最低售價為大樓1A座1樓K單位，實用面積282方呎，折實售價439.4萬元，折實呎價15,582元。兩房最低售價為大樓1A座1樓D單位，實用面積447方呎，折實售價619.9萬元，折實呎價13,868元。

長實趙國雄：#LYOS首批屬「北都好靚價」

執行董事趙國雄以「北都好靚價」形容首批單位，由於沒有相關項目價格可以參考，故定價主要考慮市場及項目質素等因素。他指，洪水橋區將來透過鐵路可以接駁至前海，相信可吸引高科技人才進駐，看好「北部都會區」的發展。

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趙國雄指，由於沒有相關項目價格可以參考，故#LYOS定價主要考慮市場及項目質素等因素。(陳奕釗攝)

明日開放示位及接受認購登記

高級營業經理楊桂玲表示，明日下午2時起開放紅磡置富都會9樓的示範單位，同步開始接受認購登記，有機會下周推售。她稱，項目屬低密度發展，首批推出的單位多元化，當中前庭花園戶更屬市場罕有，認為具有一定吸引力，希望協助年輕人士擁有自己的「小天地」。至於「層層疊趣」花園複式戶將會以招標形式推出。

中原陳永傑：開價合理 料逾2.5厘回報

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，#LYOS屬首個「北部都會區」新盤，開價合理。項目坐擁北部都會區優越地利，發展前景亮麗，加上銀碼細，會吸引投資客以及受用家捧場。市場上300餘萬入場的新盤少有，料首批可沽清，估計項目回報率約2.5厘至3厘。

他續指，《施政報告》後樓市方向更趨明朗，入市氣氛明顯上升。據一手銷監網數字統計，2021年截至10月27日，一手成交已逾14,200宗，計及星期六將軍澳康城區新盤首輪開售，料今年首10個月可超越去年全年一手成交量。本月到目前為止，一手成交量約1,200宗，料全月可達2,200宗。此外，他透露今年1月至9月中原香港住宅部佣金約37.6億元，創同期歷史新高。

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楊桂玲(左)表示，#LYOS屬低密度發展，首批推出的單位多元化，當中前庭花園戶更屬市場罕有，認為具有一定吸引力。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos首推88伙-開放式折實345萬入場-290618
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