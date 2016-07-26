洪水橋新盤｜#LYOS首推88伙 開放式折實345萬入場

政府公布發展「北部都會區」後，區內首個全新盤登場！長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS公布首張價單，涉88伙，提供最高13%折扣優惠，折實售價由345.8萬元起。
發展商提供「120天即供付款計劃」及「建築期付款計劃」，折扣分別為13%及10%。以建期付款計，全部單位均低於800萬元。
首批單位實用面積由205至462方呎，當中標準戶涉71伙，包括15伙開放式、28伙一房及28伙兩房；另提供17伙前庭花園戶，包括5伙開放式、7伙一房及5伙兩房。單位折實售價345.8萬至750.1萬元，折實呎價13,623元至18,840元，折實平均呎價15,503元。
開放式最低售價為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，折實售價345.8萬元，折實呎價16,868元；同屬首張價單入場單位。一房最低售價為大樓1A座1樓K單位，實用面積282方呎，折實售價439.4萬元，折實呎價15,582元。兩房最低售價為大樓1A座1樓D單位，實用面積447方呎，折實售價619.9萬元，折實呎價13,868元。
長實趙國雄：#LYOS首批屬「北都好靚價」
執行董事趙國雄以「北都好靚價」形容首批單位，由於沒有相關項目價格可以參考，故定價主要考慮市場及項目質素等因素。他指，洪水橋區將來透過鐵路可以接駁至前海，相信可吸引高科技人才進駐，看好「北部都會區」的發展。
明日開放示位及接受認購登記
高級營業經理楊桂玲表示，明日下午2時起開放紅磡置富都會9樓的示範單位，同步開始接受認購登記，有機會下周推售。她稱，項目屬低密度發展，首批推出的單位多元化，當中前庭花園戶更屬市場罕有，認為具有一定吸引力，希望協助年輕人士擁有自己的「小天地」。至於「層層疊趣」花園複式戶將會以招標形式推出。
中原陳永傑：開價合理 料逾2.5厘回報
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，#LYOS屬首個「北部都會區」新盤，開價合理。項目坐擁北部都會區優越地利，發展前景亮麗，加上銀碼細，會吸引投資客以及受用家捧場。市場上300餘萬入場的新盤少有，料首批可沽清，估計項目回報率約2.5厘至3厘。
他續指，《施政報告》後樓市方向更趨明朗，入市氣氛明顯上升。據一手銷監網數字統計，2021年截至10月27日，一手成交已逾14,200宗，計及星期六將軍澳康城區新盤首輪開售，料今年首10個月可超越去年全年一手成交量。本月到目前為止，一手成交量約1,200宗，料全月可達2,200宗。此外，他透露今年1月至9月中原香港住宅部佣金約37.6億元，創同期歷史新高。
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