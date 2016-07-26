洪水橋新盤｜#LYOS首輪售出213伙 即加推周三開賣

「北部都會區」發展公布後首個開賣的全新盤、長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS昨日(6日)首輪銷售220伙，當中以價單形式發售的200伙即日售罄，另以招標形式推售20間「層層叠趣」花園複式戶，售出13伙。
LYOS首輪銷售錄近7,500個認購登記，以價單形式發售200伙，超額認購逾36倍。高級營業經理楊桂玲表示，首輪銷售合共售出213伙，套現約12.5億元。當中錄得5組大手客，最高斥資1,380萬元購入2伙兩房單位。全日最高成交價為「層層疊趣」40號屋，實用面積779方呎，連418方呎花園及301方呎天台，成交價1,589萬元，呎價20,398元；而最高成交呎價為10號及35號屋，以20,411元售出。
買家分布方面，楊桂玲指，首輪買家約一半來自「北都會」本區、新界其他地區約25%；餘下25%為港島及九龍區。在B組認購時段，約30%為投資客，主要認購開放式及一房單位。
折實價352萬起 周三次輪銷售
發展商為回應市場需求，昨晚隨即加推第4號價單，涉90伙，包括72伙分層單位及18伙為前庭花園戶。維持最高13%折扣後，折實售價由約352.5萬至776.9萬元，折實呎價介乎13,723元至19,136元，折實平均呎價15,817元。楊桂玲透露，是次加推單位輕微加價約2%至3%，而項目分層單位經已悉數推出應市，現僅餘「層層叠趣」花園複式戶待售，會考慮稍後招標推售。她同時公布項目次輪銷售安排，將於周三(10日)進行次輪銷售，並於周二(9日)下午截止認購登記。
趙國雄：買家鍾情項目「環境靚及低密度」
長實執行董事趙國雄指，#LYOS昨日首輪銷情火熱，「萬人空巷」，準買家人龍由紅磡置富都會廣場排到外面火車站，坦言「香港人鍾意買樓，追求舒適居所，項目賣點包括環境靚及低密度，尤其兩層高的『層層疊趣』複式戶單位，有花園、平台及天台，成個市場罕有，而地下有房間提供岩哂老人家。」他續指，有長江集團與李嘉誠基金會疫苗接種大抽獎得獎者選購一個連花園單位。
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