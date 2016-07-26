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洪水橋新盤｜#LYOS 48小時內開價 擬提供過渡性貸款
1 小時前
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樓市樓價一手新盤#LYOS洪水橋長江實業集團楊桂玲花園複式戶招標過渡性貸款高成數按揭北部都會區示範單位
洪水橋新盤｜#LYOS 48小時內開價 擬提供過渡性貸款
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楊桂玲表示，將於48小時內(即周四前)公布首張價單，料不少於69伙。

長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS推售在即，高級營業經理楊桂玲表示，將於48小時內(即周四前)公布首張價單，料不少於69伙，會涵蓋各類戶型，並預告考慮提供過渡性貸款及高成數按揭計劃。

她指，項目位處政府大力發展的新發展區，單位定價會參考全港都會區，包括啟德。至於項目提供51伙「層層叠趣」花園複式戶，早前稱傾向以招標形式推出。楊桂玲稱，此類單位接獲不少客人查詢，考慮向買家提供過渡性貸款及高成數按揭計劃，惟詳情仍待稍後公布。

對於目前市場上亦有主打細單位新盤發售，她認為#LYOS的賣點與其他項目未必相同，加上地區性亦不同，#LYOS屬公布發展「北部都會區」後首個項目，料會受追捧。

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發展商今日向傳媒率先開放一個經改動及連裝修的示範單位。

兩房經改動及連裝修示位 拆牆改造工作間

發展商今日向傳媒率先開放一個經改動及連裝修的示範單位，以第1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎，不設露台。一入屋左邊為開放式廚房，設有L形工作枱及廚櫃，儲物及備餐空間充裕，廚房家電齊備，配有電蒸氣焗爐、煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機等。單位為長方形客飯廳，客廳闊約9方呎，飯廳更闊約10方呎；而樓層高度達3.15米，落地玻璃設計提高採光度。設計師用上金屬飾架家具，增強通透空間感亦突顯型格品味。

單位原則兩房間隔，但設計師將主人房及客房之間的牆身拆除，改以金屬飾架分隔，一邊為睡眠區，一邊為工作區，客飯廳可直望主人房睡床。主人房以金色及綠色作主調，擺放大床後仍可三邊落床，而大玻璃窗設計增加採光度，房內亦預設寬敞衣櫃位。

#LYOS 位於元朗洪水橋洪元路2號，提供341伙，戶型由開放式戶至三房戶，實用面積202至806平方呎。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。

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示範單位以第1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎。
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一入屋左邊為開放式廚房，設有L形工作枱及廚櫃，家電齊備，配有電蒸氣焗爐、煮食爐、洗衣機等。
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單位原則兩房間隔，但設計師將主人房及客房之間的牆身拆除，改以金屬飾架分隔，一邊為睡眠區，一邊為工作區。
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主人房以金色及綠色作主調，擺放大床後仍可三邊落床，而大玻璃窗設計增加採光度，房內亦預設寬敞衣櫃位。
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浴室簡潔光亮，設有浴缸，並有窗口。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos-48小時內開價-擬提供過渡性貸款-290245
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