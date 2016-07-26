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洪水橋新盤｜#LYOS 48小時內開價 擬提供過渡性貸款
1 小時前
洪水橋新盤｜#LYOS 48小時內開價 擬提供過渡性貸款
長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS推售在即，高級營業經理楊桂玲表示，將於48小時內(即周四前)公布首張價單，料不少於69伙，會涵蓋各類戶型，並預告考慮提供過渡性貸款及高成數按揭計劃。
她指，項目位處政府大力發展的新發展區，單位定價會參考全港都會區，包括啟德。至於項目提供51伙「層層叠趣」花園複式戶，早前稱傾向以招標形式推出。楊桂玲稱，此類單位接獲不少客人查詢，考慮向買家提供過渡性貸款及高成數按揭計劃，惟詳情仍待稍後公布。
對於目前市場上亦有主打細單位新盤發售，她認為#LYOS的賣點與其他項目未必相同，加上地區性亦不同，#LYOS屬公布發展「北部都會區」後首個項目，料會受追捧。
兩房經改動及連裝修示位 拆牆改造工作間
發展商今日向傳媒率先開放一個經改動及連裝修的示範單位，以第1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎，不設露台。一入屋左邊為開放式廚房，設有L形工作枱及廚櫃，儲物及備餐空間充裕，廚房家電齊備，配有電蒸氣焗爐、煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機等。單位為長方形客飯廳，客廳闊約9方呎，飯廳更闊約10方呎；而樓層高度達3.15米，落地玻璃設計提高採光度。設計師用上金屬飾架家具，增強通透空間感亦突顯型格品味。
單位原則兩房間隔，但設計師將主人房及客房之間的牆身拆除，改以金屬飾架分隔，一邊為睡眠區，一邊為工作區，客飯廳可直望主人房睡床。主人房以金色及綠色作主調，擺放大床後仍可三邊落床，而大玻璃窗設計增加採光度，房內亦預設寬敞衣櫃位。
#LYOS 位於元朗洪水橋洪元路2號，提供341伙，戶型由開放式戶至三房戶，實用面積202至806平方呎。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/洪水橋新盤｜lyos-48小時內開價-擬提供過渡性貸款-290245