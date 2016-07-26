海外樓市｜港商移居福岡實錄！219萬住千二呎

日本奧運令當地樓市成為焦點，近月有基金趁低價大舉掃貨，其實早年日本樓已是港人投資界新寵，港人王先生亦不例外，2018年買入辦公室，其後再買入住宅物業，去年更以經營管理簽證移居日本。
沽中港資產 以經營管理簽證落戶日本
自去年2月新冠肺炎疫情開始爆發時，王先生趁日本封關前以經營管理簽證落戶日本福岡，本身經營日本潮流牌子的代購生意，以往經常中港兩邊走。及至2018年王先生沽出香港物業及內地資產，再將資金轉移日本，並且陸續購入日本物業，目前在福岡持有4間住宅及1間辦公室，涉資約300萬至400萬元。
與韓港台「3小時生活圈」 旅居方便
近年不少港人以BNO移居英國，選擇日本的他指經營代購生意，日本比英國較為合適，加上自己落戶福岡，比英國、甚至東京等大城市的消費水平為低。他笑言，在東京買入一個細單位，相等於福岡兩個單位，加上福岡距離香港、韓國、台灣及上海等是3小時生活圈，方便旅居生活。
由於以外國人身份在日本租屋及租辦公室十分麻煩，需要有日本籍的保證人，故他在申請經營管理簽證時已購入福岡寫字樓，面積約350方呎，2018年的買入價約800萬日圓(約56.7萬港元)，現時同類型物業已升值75%，至1,400萬日圓(約99萬港元)。
育有一對分別11歲及6歲子女的王先生指，為了方便小朋友入學。在去年8月以3,100萬日圓(約219萬港元)在西區購入四房兩廳，約1,200方呎的單位，他指「咁嘅價錢香港連劏房都買唔到」。
由於日本升學派位，以距離居住地愈近，派中機會愈高，他指西區為傳統日本人住宅區，不像博多太多外國人，十分嘈雜，而有良好校網，物業亦臨近海灘，居住環境一流。
兩大置業貼士：叮噹屋補貼房便宜莫貪
對於海外人士投資日本樓，王先生以過來人身份，有以下建議。
其一，不要購入日本補貼性住房。因為政府以該單位租給低收入人士，或許在十年前簽下的租金大約2萬日圓(約1,416港元)，現時市價租金已達4日圓萬日圓(約2,832港元)，由於是政府補貼住房，業主無法加租。投資者在買入時覺得300萬日圓(約21萬港元)十分平，經紀遊說買家指，租客交租十分穩定，誰知住客「住到死都加唔到租」。如果買家見到這些特別平的住宅，宜查清楚住宅買賣及租賃條款。
其二，近年很多港人會購入一戶建(即俗稱的叮噹屋)，一戶建見有分木製或水泥製，他指一般木製的30年樓齡已是極限，曾目睹有一戶建叫價約2,000萬日圓(約141.6萬港元)，但由於物業樓齡太舊，需要拆卸重建，需要費用大約1,000萬至1,500萬日圓(約71萬至106萬港元)，表面上以為很便宜，實際上不能住人，又要賠拆卸費用。
撰文︰Wendy全球樓行