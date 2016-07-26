海外樓市｜點做到？80後港女變英國包租婆！5年掃7物業

近年港人熱衷投資英國物業，「80後」股票交易員黃小姐卻不炒股，選擇投資英國樓，5年內連掃7個物業，今年更因政治原因不明朗，以BNO Visa移民英國蘇格蘭，在當地當起包租婆。
本身從事股票交易員的黃小姐，自言自己性格不適合長線投資股票，因為對於市場消息敏感令持股最長只是3個月。她指因性格問題，認為自己投資不動產這類需時出售的資產才較適合，即令自己不被市場影響較好，加上買樓既可代替債券收息、同時賺升值。
月入6萬 借爆按揭 曼城入手兩公寓1洋房
黃小姐2017年初次涉足英國樓，當時儲了一筆資金，但是香港樓價太貴，加上海外收入可用作英國申請按揭，便相約兩個朋友前往曼城市中心睇樓，最終以18萬英鎊(約194萬港元)購入M1區市中心兩房公寓，並承造75%按揭，每月租金約有950英鎊(約10,252港元)，帳面租金回報逾6厘。
相隔一年，她又以15萬英鎊(約162萬港元)購入曼城M4區的兩房公寓，再次承造75%按揭，其後再以每月800英鎊(約8,634港元)出租。2019年，再斥14萬英鎊(約151萬港元)購入曼城M6兩房獨立屋，月租700英鎊(約7,554港元)。
她笑指，其實當時獨立屋比公寓平，但是以香港人心態去睇樓，一定買市中心公寓，好處是方便睇樓及管理，現在回頭看自己確是「矇查查」。
對於當時一年買一間曼城樓，黃小姐指，當年從事銀行業，起薪點約2.6萬元，其後轉做「炒房」月入約6萬元，靠的是自己「死慳死抵」每月儲起八成人工，又跟家人同住，每月支出可以節省不少，靠儲備上車。
去年轉戰蘇格蘭 cash buy四物業 自住三房
其後，因為新冠肺炎疫情關係，曼城M1市中心公寓的租客欠租數月，在交吉後她決定轉戰場，2020年開始涉足蘇格蘭樓，至今共買下4公寓。
她指，因為本身承造了三層英國樓的按揭，加上香港在2018年買入自住樓，銀行「借爆數」，當時儲了約70萬元的資金擬「cash buy 」物業，但是又怕陌生地方，她想起大學二年班的時候曾到蘇格蘭做實習生，對其比較熟悉，在做了3個月功課後，又向當地朋友打聽，便膽粗粗以7.4萬英鎊(約79.9萬港元)購入格拉斯哥(Glasgow)東邊的兩房單位，由出價至收樓大約4至6星期，再以580英鎊(約6,259港元)出租。
由於蘇格蘭樓成交期短及樓價低水，她在今年2月以9.3萬英鎊(約100萬港元)購入自住的三房公寓連花園。
趁聖誕淡季搶盤 移英後收入減 暫停入市
她亦分享，睇樓時是聖誕節的前後為當地買樓的淡季，因為當地落大雪，放盤少，買家怕看不到屋頂及牆身結構，會有些猶豫，但是她決定迅速並購入自住物業。其後她分別以4萬英鎊(約43萬港元)及4.6萬英鎊(約50萬港元)再購入兩個一房單位收租。
對於日後會否每年買一個單位，今年已持BNO Visa移民蘇格蘭的黃小姐指，在英國賺錢沒有香港那麼多，預期暫時未必入市買樓。
撰文︰Wendy全球樓行