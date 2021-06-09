地產
海外樓盤｜信德新加坡豪宅柏皓呎價3.38萬 創當地新高
2021-06-09
海外樓盤｜信德新加坡豪宅柏皓呎價3.38萬 創當地新高
信德集團(242)旗下新加坡首個豪華住宅發展項目「柏皓」(PARK NOVA)自上月7日正式開售，目前已售出13伙，平均每呎售價為5,216新加坡元(約30,579港元)，其中一伙頂層特色單位每方呎售價33,800元，創當地住宅呎價新高。
信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，柏皓提供54伙，面積由1,432至5,899方呎。3伙頂層特色單位已經售罄，其中最大、實用面積5,899方呎的頂層單位，以3,438萬新加坡元(約2億港元)售出；另一個備有四間套房、實用面積為4,499方呎的頂層單位，則以2,602萬新加坡元(約1.5億港元)成交，兩個單位每方呎售價分別為5,828新加坡元(約33,800港元)及5,783新加坡元(約33,500港元)，創下新加坡住宅成交呎價新高。
何超瓊透露，已售出的13伙全屬新加坡本地買家，集團另一在當地待售項目為蘭心居(LES MAISONS NASSIM)，其私隱度更高，僅提供14個大單位，每戶有獨立電梯及大堂，將採惜售策略，預計於今年內推售，有信心項目造價可再刷新當地新高。
被問到本港樓市走勢，她認為樓價在新冠肺炎疫情下仍有升溫，並非單靠「炒賣」所造成，而是市場以用家為主，反映對樓市有信心。她指，集團會密切留意本港投資機會，等待時機，但直言香港「搵好地唔容易」，但一定會加大投資。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/海外樓盤｜信德新加坡豪宅柏皓呎價3-38萬-創當地新高-271274