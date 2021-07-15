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【住得好】海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲
10 小時前
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住得好將軍澳海翩匯家居裝修
【住得好】海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲
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▲屋主熱愛植物，室內及室外都放置了不少植物作裝飾，而客飯廳的牆身及家具亦以綠色為主，配搭木材元素，充滿大自然清新氣息。
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▲屋主飼養了4隻貓，身為貓奴自然事事以貓為先，在客廳及花園都預留了空間讓喵星人玩耍，而飯廳位置的牆身亦加設貓跳台及貓床，方便牠們走動。
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▲連接主人房的露台由屋主親自設計及挑選物料，打造出猶如日式庭院般的寫意空間。

每日營營役役穿梭於繁華鬧市，總有叫人喘不過氣來的時候，很想走進大自然之中憩息，享受片刻的寧靜。這個位於將軍澳海翩匯約480呎的單位，僅用10萬就變身成為鬧市中的小綠洲，踏進家門即可遠離煩囂，與愛貓共度悠閒時光。

好師傅CoDeco裝修平台指，由於海翩匯只有3年樓齡，故單位採用輕裝修概念，而非「全爆」式的大裝修，集中在油漆家具上作改動。屋主十分喜歡植物，室內及室外都放置了不少植物作裝飾，單位許多家具及擺設同樣以綠色為主，如鞋櫃、餐枱、牆布、電視櫃等，綠色再配搭木材元素，處處散發大自然清新氣息。

預留足夠空間予喵星人耍樂
除了鍾情植物外，屋主亦是一位貓奴，飼養了4隻喵星人，故單位裝修自然事事以貓為先，如在餐枱枱腳加上貓抓柱、飯廳牆身安裝貓跳台打造貓咪遊樂「牆」、仙人掌貓抓柱及貓床等，預留足夠空間予愛貓玩樂及休息。

親自設計日式小庭院 流水潺潺夠寫意
單位最大特色之處在於擁有雙露台，而其中一個連接主人房的露台，一草一木以至擺設均由屋主親自設計及精心挑選，榻榻米款式的意大利磚、礫石、沙子及青苔等，成功打造出一個日式小庭院。每日起床看著如斯美景、聽著流水潺潺，實在份外寫意。

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▲客廳的湖水綠特色牆布來自比利時，凹凸紋路加上絨面設計，質感舒適且有吸音功能；而牆布的紋路及顏色亦與電視櫃互相呼應，令整個空間增添時尚奢華感。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲-277891
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