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【住得好】海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲
10 小時前
【住得好】海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲
每日營營役役穿梭於繁華鬧市，總有叫人喘不過氣來的時候，很想走進大自然之中憩息，享受片刻的寧靜。這個位於將軍澳海翩匯約480呎的單位，僅用10萬就變身成為鬧市中的小綠洲，踏進家門即可遠離煩囂，與愛貓共度悠閒時光。
好師傅CoDeco裝修平台指，由於海翩匯只有3年樓齡，故單位採用輕裝修概念，而非「全爆」式的大裝修，集中在油漆家具上作改動。屋主十分喜歡植物，室內及室外都放置了不少植物作裝飾，單位許多家具及擺設同樣以綠色為主，如鞋櫃、餐枱、牆布、電視櫃等，綠色再配搭木材元素，處處散發大自然清新氣息。
預留足夠空間予喵星人耍樂
除了鍾情植物外，屋主亦是一位貓奴，飼養了4隻喵星人，故單位裝修自然事事以貓為先，如在餐枱枱腳加上貓抓柱、飯廳牆身安裝貓跳台打造貓咪遊樂「牆」、仙人掌貓抓柱及貓床等，預留足夠空間予愛貓玩樂及休息。
親自設計日式小庭院 流水潺潺夠寫意
單位最大特色之處在於擁有雙露台，而其中一個連接主人房的露台，一草一木以至擺設均由屋主親自設計及精心挑選，榻榻米款式的意大利磚、礫石、沙子及青苔等，成功打造出一個日式小庭院。每日起床看著如斯美景、聽著流水潺潺，實在份外寫意。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/海翩匯10萬輕裝修讓家成為鬧市中的小綠洲-277891