深中通道效應 刺激中山樓市

港人置業除了看樓盤質素外，亦會考慮未來升值潛力，中山是大灣區其中一個備受港人歡迎的城市，不但長期佔據宜居城市前三位，而且更為大灣區核心區域，具有環境配套及交通便利等優勢。加上受興建中的深中通道帶動，可望進一步刺激中山的樓價，有意到中山置業者，宜把握通車前的良機。
在建的深中通道預計可於2024年建成及通車，到時駕車由中山到深圳前海或寶安的時間，將只需約35分鐘，由於需時大為縮短，近年吸引了不少深圳居民到中山買樓。中山一向居住環境宜人，其中位於中山市南區永安一路13號，由當地嘉盈房地產開發有限公司發展的「懿臻山」，便以鄰近萬畝森林公園，享受舒適自然的環境，並以超低密度純住宅為賣點。
園林綠化 享舒適居住環境
項目南方與約1.6萬畝的中山國家森林公園、金鐘湖公園、大尖山森林公園等為鄰，生態資源豐富，住戶可享真正負氧離子的天然環境，有益健康。項目附近亦有多家中、小學及幼兒園，其中將於2022年投入使用，新建的省一級高中，距項目更只約100米，方便家長照顧。而且項目附近便有多個商業綜合體及大型商場等，滿足日常消費及高端購物需求。此外，於項目約5公里範圍內更有2間三甲醫院，而有逾70年歷史的中山南區醫院亦位於項目附近，住戶健康能得到更佳保障。
科創人才匯聚 有利樓市
中山政府已將建設中山科學城列為重點工作，謀劃興建4.4平方公里的科技創新資源集聚區，除匯聚多家世界知名企業外，包括中物院光子科學中心及中科院低溫技術研究中心兩大科技項目，亦計劃於園區落戶，科創精英匯聚，有利樓市發展。
項目為低密度設計，達別墅級標準的純住宅，園林綠化率高達44%，而建築密度亦只有18.91%，打造不同風格的主題園林空間讓住戶可享舒適寧靜的環境。部分單位更採用一梯一戶格局，提供更高的居住質素。134伙單位面積介乎約958至1,281方呎，提供3房2廳至4房2廳，全部均設主人套房，預計於2022年12月31日起，將會連精裝修交樓。中原地產於荃灣南豐中心23樓2301C1-A及2301C1-B室舉辦「中山‧珠海優質物業展銷會」，每日11至8時開放，提供一對一大灣區投資置業諮詢。預約：8300 0488 / 8300 0148