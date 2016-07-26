深圳都市圈物業投資講座 中原集團主席施永青分享投資心得

近年國家積極推動大灣區發展，特區政府亦鼓勵港人投入灣區生活，因而不少人有意於大灣區置業。但灣區這麼大，究竟哪一個城市最適合港人置業？最具潛力和最值得投資？中原集團成員專營大灣區物業，提供一站式置業服務的房友圈，將於6月26日舉辦灣區投資置業講座，分析大灣區的投資前景。
深圳都市圈加速發展 潛力優厚
深圳一直是重點發展城市，根據廣東省政府於今年4月底發布的十四五規劃綱要，列出會進一步明確深圳都市圈，即包括深圳、東莞、惠州全域、汕尾和河源都市區的發展定位，並充分發揮深圳核心城市的帶動作用，以拓展深圳的發展空間。並會推動深莞惠一體化發展，加強三市的基礎建設統籌協調，建設跨區域產城融合組團。
國家積極推動深莞惠地區一體化發展，當中三地擬於2022年前動工的城際鐵路建設便有10個項目，當中5個項目更可望於今年內開工，深圳將繼續做好跨市項目協調的牽頭工作，携手莞惠兩地推進深圳都市圈城際鐵路規劃建設，共同優化區內鐵路網，以滿足大灣區主要城市間1小時通勤圈的快速通達要求。
60萬人民幣起 入手灣區優質物業
中原集團於90年代起已深耕國內市場，隨著近年國家推動大灣區發展，集團專門成立房友圈，為港人提供一條龍灣區置業服務，房友圈目前代理超過1,600個大灣區盤源，除了提供買賣全流程服務外，更有大量灣區城市數據分析，助置業者了解灣各大城市的市況和潛力。
房友圈將於下周六(6月26日)假中原集團總部，中環皇后大道中18號新世界大廈1座22樓會議廳舉辦投資置業講座，除請來中原集團主席施永青先生分享投資心得外，同場更會精選多個值得港人投資的推介項目，包括深圳坪山區精選物業、東莞松山湖片區雙鐵路上蓋物業、惠州惠陽區臨近高鐵現樓物業等，單位總價由人民幣60萬元起，如想把握機會以低門檻入場深圳都市圈繁華核心地段，投資名牌發展商優質項目，可預約報名。
查詢及報名：3170 3399 / 9448 3605