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港島新盤｜中原向THE HOLBORN買家送租賃管理服務
22 分前
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樓市樓價一手新盤THE HOLBORN西灣河恒基地產韓家輝加推次輪銷售中原地產鰂魚涌旗艦店陳永傑何偉強
港島新盤｜中原向THE HOLBORN買家送租賃管理服務
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中原地產將全新鰂魚涌分店設為THE HOLBORN旗艦店，並向買家贈送優惠。

恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN將於本周五(24日)發售23伙，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由593.14萬元起，折實呎價由25,860元起。中原地產將全新鰂魚涌分店設為項目旗艦店，並向買家贈送優惠。

中原地產將位於鰂魚涌華蘭路12E惠安苑地下7號設成THE HOLBORN旗艦店，並宣布買家於即日至9月30日，經中原地產購入THE HOLBORN單位，並於入伙後經該行成功租出單位，可獲得由中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，名額5個，以一房單位租金約20,800元計算，是次送出租賃管理服務總值約62,400元。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN至今售出67伙，套現約4.9億元。買家分布方面，約六成為用家，餘下約四成為投資者；港島區佔約五成，當中約90%為港島東。中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強預料，THE HOLBORN入伙後呎租可達80元，租賃回報達3厘。

股票市場波動激發新一輪套股換樓潮

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日股票市場波動，但反而激發了新一輪套股換樓潮，始終物業投資較股票市場簡單及穩定，如今年中原城市領先指數CCL已上升逾7%。他相信，政府著力穩定物業供應，對物業市場長遠健康發展絕對有利，年內樓價將持續平穩發展。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜中原向the-holborn買家送租賃管理服務-285961
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