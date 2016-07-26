地產
港島新盤｜中原向THE HOLBORN買家送租賃管理服務
22 分前
港島新盤｜中原向THE HOLBORN買家送租賃管理服務
恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN將於本周五(24日)發售23伙，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由593.14萬元起，折實呎價由25,860元起。中原地產將全新鰂魚涌分店設為項目旗艦店，並向買家贈送優惠。
中原地產將位於鰂魚涌華蘭路12E惠安苑地下7號設成THE HOLBORN旗艦店，並宣布買家於即日至9月30日，經中原地產購入THE HOLBORN單位，並於入伙後經該行成功租出單位，可獲得由中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，名額5個，以一房單位租金約20,800元計算，是次送出租賃管理服務總值約62,400元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN至今售出67伙，套現約4.9億元。買家分布方面，約六成為用家，餘下約四成為投資者；港島區佔約五成，當中約90%為港島東。中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強預料，THE HOLBORN入伙後呎租可達80元，租賃回報達3厘。
股票市場波動激發新一輪套股換樓潮
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日股票市場波動，但反而激發了新一輪套股換樓潮，始終物業投資較股票市場簡單及穩定，如今年中原城市領先指數CCL已上升逾7%。他相信，政府著力穩定物業供應，對物業市場長遠健康發展絕對有利，年內樓價將持續平穩發展。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜中原向the-holborn買家送租賃管理服務-285961