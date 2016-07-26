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港島新盤｜利嘉閣向THE HOLBORN買家送酒店住宿連自助餐優惠
1 小時前
港島新盤｜利嘉閣向THE HOLBORN買家送酒店住宿連自助餐優惠
恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN頻錄得用家及投資者相繼入市，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，為配合項目最新的銷售部署，加上十一國慶將至，所以特別挑選「3日2夜精選酒店住宿連自助餐Eatcation」優惠贈予THE HOLBORN買家。由明日(10月1日)起至10月3日期間，首10名透過利嘉閣地產購買THE HOLBORN一手住宅單位之買家，即可獲贈「3日2夜精選酒店住宿連自助餐Eatcation」，是次送出之優惠總值5萬元，優惠先到先得，送完即止。
單日連沽兩伙 套現逾1500萬
THE HOLBORN成功單日連沽兩伙，套現逾1,500萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，成交單位均為一房間隔，實用面積255方呎，分別為A座8樓A6室，成交價761.376萬元；另為B座25樓B3室，成交價807.5萬元。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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