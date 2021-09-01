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港島新盤｜最細200方呎起！THE HOLBORN已上樓書
56 分前
港島新盤｜最細200方呎起！THE HOLBORN已上樓書
港島東有新盤登場！恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN已上載售樓說明書，提供420伙，最快月內推售。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN現時設於國際金融中心一期的示範單位及售樓處將近完工，最快下周末對外開放3個示範單位，包括2個一房及1個兩房，料本月下旬推售。他指，首批料以開放式及一房為主，特色單位考慮以招標形式發售。單位定價會參考系內港島項目及近期港島新盤售價。
韓家輝透露，堅道項目計劃最快今年10月推出，提供180伙，以細單位為主。大角咀利奧坊第四期則部署今年底推出，涉逾600伙。
主打開放式及一房
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，THE HOLBORN單位間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，實用面積由220至237方呎；一房佔242伙，實用面積由253至314方呎；兩房佔24伙，實用面積452方呎；以及特色單位佔12伙，實用面積由200至571方呎。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜最細200方呎起！the-holborn已上樓書-283062